Asıl rejim değişikliği İsrail’de yaşanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, asıl rejim değişikliğinin İsrail’de yaşanması gerektiğini söyledi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Bahçeli, Ramazan ayı boyunca, Türkiye’nin çevresinin savaşın ağırlığıyla kuşatıldığını anımsatarak “Siyonist, emperyalist cinayet şebekesi Ramazan demedi, bayram demedi, mukaddes günlerimizi zindana çevirip zehirlemek için her şiddet yolunu denedi” ifadesini kullandı.

ENERJİ KRİZİ KAPIDA

Birleşmiş Milletler’in, tarihinin en aciz ve perişan dönemine hapsolduğunu kaydeden Bahçeli, ABD ve İsrail’in, eş güdüm halinde İran’a gerçekleştirdiği haksız ve gerekçesiz saldırıların 25. gününde komşu coğrafyaların toz duman içinde olduğunu ifade etti. Dünya için stratejik öneme sahip İran’ın Pars Doğal Gaz Sahası ile Natanz Nükleer Tesisi'nin vurulmasının, ardından da İran’ın, Katar ve Suudi Arabistan’daki petrol rafineleri ile İsrail’in nükleer sahası olan Arad ve Dimona’ya misillemede bulunmasının tansiyonu zirveye çıkardığını aktaran Bahçeli, enerji krizinin kapıya dayandığını vurguladı. “28 Şubat’tan bu yana İran İslam Cumhuriyeti’nin kolay lokma olmadığı anlaşılmıştır” diyen Bahçeli, şöyle devam etti: “Rejim ve devlet yönetimi etrafında kenetlenen, tek yürek halinde birleşen İran halkı saldırılara karşı adeta etten duvar örmüştür. Sınırlarımızın diğer yakasında süregelen savaş göstermiştir ki bir halkı, bir milleti içten çözmeden hiçbir muhasım gücün başarı şansı yoktur.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ALLAH’IN LÜTFUDUR

“İşte bu yüzden ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimizin hem Allah’ın bir lütfu hem de aziz Türk milletinin tarih, kültür ve egemenlik sacayağındaki muazzez ve müessir iradesinin hikmetli aklı olduğu belgelenmiş, hamdolsun teyit edilmiştir. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimize dudak bükenler şimdi köşe bucak saklanmaktadır. ‘Terörsüz Türkiye’, Türk ile Kürt’ün ebedi kardeşlik baharı, ortak kader ve keder paydasında yekvücut olma halinin sudur etmesidir. Hep birlikte Türk milletiyiz, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’yiz.”

Türkiye’nin, ABD ve İsrail’in İran’ı hedef alan saldırılarına karşı barışçıl arayışları samimiyetle icra ve ifa ettiğine dikkat çeken Bahçeli, “Memnuniyetle söylemeliyim ki Türk dış politikasının uygulayıcıları, görevlerinde dikkatli ve ciddi, temaslarında saygılı ve hazırlıklı, sözlerinde cesur ve nazik, düşüncelerinde olgun ve yapıcı, eylemlerinde ısrarlı ve seviyelidir” sözlerini sarf etti.

İSRAİL KAN İÇEN ÖLÜM AYGITI

Savaşın durması, silahların susması, diplomasinin öne çıkması gerektiğini belirten Bahçeli, “Masum insanların ölümü cinayettir. Kim veya kimler bu cinayette ortaksa insanlık karşısında suçludur. İsrail gözü kararan, kan içen, can alan, önüne gelene saldıran bir ölüm aygıtına dönüşmüştür. Asıl rejim değişikliği, asıl yönetim değişimi İsrail’de yaşanmalıdır. ABD Başkanı’nın ilk gündemi evvela bu olmalıdır. İsrail’in, ABD’nin yönetim sistemine nüfuz etmesi, karar ve denetim organlarına şu ya da bu yolla istikamet çizmesi büyük bir tehlikedir, Amerikan halkına da direkt hakarettir” görüşünü paylaştı.





AKSA SİYONİZM'İN OYUNCAĞI OLAMAZ

Ramazan boyunca Mescid-i Aksa’nın abluka altına alındığını ve zor kullanılarak ibadete kapatıldığını hatırlatan Bahçeli, “59 yıl aradan sona ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’da bayram namazı kılınamamıştır. Bu alçak muamele Müslüman gönülleri ve İslam alemini ileri düzeyde rahatsız ve rencide etmiştir. Mescid-i Aksa’nın manevi dokusuyla tarihsel statükosuyla hiç kimse oynayamaz. Buna teşebbüs edenler de iki cihanda en ağır bedeli ödemeye mahkum olmaktan kurtulamaz. Kudüs İslam’dır, Mescid-i Aksa İslam’dır, hepimizin ilk göz ağrısıdır, ilk kıblemizdir, Miraç mucizesinin ilk eşiğidir, Siyonizm’in oyuncağı olmasına ise asla göz yumulamaz” dedi.





TERÖRSÜZ TÜRKİYE FIRSAT KAPISIDIR

Amaçlarının, “daha güçlü bir Türkiye” olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Daha müreffeh bir millet gayemizdir. Gönüllerinde vatan, millet ve bayrak sevgisi, kalplerinde Allah aşkı bulunan her insanımızla aynı parlak geleceğin taliplisi ve takipçisiyiz. Asırlar öncesinde olduğu gibi devletimizin küresel güç olması için yeni bir imkan doğmuştur. Türk ve Türkiye Yüzyılı atılımı bunun için muteber bir yol haritasıdır” değerlendirmesinde bulundu. “Terörsüz Türkiye” hedefinin tarihi bir fırsat kapısı olduğunu vurgulayan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık Türk İslam coğrafyalarında savaşlar bitsin istiyoruz. Böylesi bir uyanış ve silkiniş, hürriyete, paylaşmaya, hakkaniyete hasret insanlık için Türkiye’mizi de bir kutupbaşı yapacaktır. Selçuklu bayrağında iki yöne bakan çift başlı kartaldan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e miras kalan stratejik vizyon hepimize rehber olmalıdır. Sonsuza kadar var olacak Türkiye işte bu vizyondan doğacaktır. Bütün bunlar dünyaya yalnızca başkent Ankara’dan bakarak gerçekleşecektir.”



