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Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş’ta 900 okul eğitime start verecek

6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ili doğrudan etkilemiş, binlerce bina yıkılmış, ve yüzlerce yapı ise ağır hasar almıştı. Depremlerden en çok etkilenen alanların başında eğitim gelirken, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi öncesinde Kahramanmaraş’ta okullar bir bir eğitime hazır hale getirilmeye çalışılıyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından 2023-2024 eğitim öğretim döneminde Kahramanmaraş’ta 900 okul yeni dönemde öğrencilere eğitim verecek.

13:41 . 2/09/2023 Cumartesi
IHA
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 900 okul eğitime start verecek

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 900 okul eğitime start verecek

Depremden önce kentte eğitim öğretim verilen 19 okul yıkılırken, 12 okula acil yıkılacak, 64 okula ağır hasarlı, 72 okula orta hasarlı, 426 okula az hasarlı ve 395 okula hasarsız raporu verilmişti.


Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Yunus Kahraman, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 900 okulla eğitime başlanacağını açıkladı.

Kentte bulunan okulların depremde 45 bin vatandaşa hizmet verdiğini dile getiren Kahraman, “Depremin ilk anından beri okullarımız depremzede vatandaşlarımızın yanında oldu. Barınmasıyla yemek hizmetleri boyutuyla hem de temizlik duş boyutuyla vatandaşlarımıza hizmet etti. 45 bin vatandaşımız bu anlamda okullarımızdan yararlandı” dedi.

“900 okul ile eğitime başlayacağız”

Az hasarlı ve hasarsız raporu verilen 821 okulda tadilat, bakım ve onarımları yapılarak eğitim öğretime hazır hale getirildiğini söyleyen Kahraman, ‘’Okullarımızın hasarsız olanlarından badana, hasarlı olanlardan tadilat işlemleri olmak üzere, 821 okulumuzu tadilat ve bakımdan geçirdik. Bu 821 okulumuza ek olarak yeni yapılan ve 11 Eylül’de okulların açılışına yetişecek okullarımız var. Bunun ile birlikte az 900 tane okulumuzda birlikte eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olacağız. Bunun içerisine konteyner kentlerde kurulan konteyner okullarımız hariç. Onlarla birlikte deprem olmazın önceki sayımız neyse onu da yakalamış duruma gelmiş olacağız. Hiçbir öğrencimiz dışarda kalmayacak şekilde eğitim öğretim ortamlarıyla okullarımızda eşleştirildi. Ayrıca Bakanlığımızın 45 bin öğretmen ataması çerçevesinde, bin 839 tane öğretmenimizi kahraman şehrimize atlamak suretiyle bize deprem sürecinde ciddi bir katkı sundu. Yeni bir heyecanla İnşallah 11 Eylül’de tüm öğrencilerimizle eğitim öğretime başlamış olacağız’’ ifadelerine yer verdi.



#eğitim
#deprem
#asrın felaketi
#okul
#KAhramanmaraş
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