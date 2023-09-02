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Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlere mazerete bağlı tayin hakkı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerden 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini dolduranlar, iller arası mazerete bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilecek.

09:45 . 2/09/2023 Cumartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Millî Eğitim Bakanlığınca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde öğretmen kadrolarında görev yapanlardan 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini dolduranların iller arası mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

8 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek

Buna göre söz konusu bu il ve ilçelerde görev yapan öğretmenlerden deprem nedeniyle eşi veya çocuğu vefat edenler, kendisinin/eşinin anne veya babası vefat edenler, deprem esnasında ikamet ettikleri binanın orta veya ağır hasarlı olduğunu ya da yıkıldığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Başvurular, 6-7 Eylül tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.



#Milli Eğitim Bakanlığı
#MEB
#Kahramanmaraş
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