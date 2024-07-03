Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı: İşte Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi detayları

Arşiv.
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan tüm atama kararları:
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı
Sinem Güzel
Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı
Julide Kayıhan
Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdür Yardımcısı
Ayşegül Gökçen Karaarslan
Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdür Yardımcısı
Arda Ulutaş
Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdür Yardımcısı
Yunus Emre Koçak
Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Aytaç Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı
Arzu Kalkan
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Abdulbaki Özden
Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Ali Külüş
Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Uğur Gönülalan
Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Doğu Bölgesi Müdürü
Bekir Sıtkı Şener
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Caner Meydan
Sanayi Bölgeleri Genel Müdür Yardımcısı
Caner Koçoğlu
Sanayi Bölgeleri Genel Müdür Yardımcısı
Kemal Köksal Kaşıkçı
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı
İhracat Genel Müdür Yardımcısı
Tayfun Kılıç
İthalat Genel Müdür Yardımcısı
Burak Güreşçi
İthalat Genel Müdür Yardımcısı
Belkıs Gürsel
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı
Hakkı Barutçu
Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı
Yaşar Baltacı
Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdür Yardımcısı
Ersay Cete
Personel Genel Müdür Yardımcısı
Emine Gökçe Ergen
Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Ballı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı
Aziz Aksu
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı
Ömrüye Ayan
Diyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyelikleri'ne Musa Coşkun, Hüseyin Küçük, Abdullah Refik Acar, Osman İyişenyürek ve İbrahim Noğman atanmışır.
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#Recep Tayyip Erdoğan
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