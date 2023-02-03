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Ataşehir Belediyesi'nde 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında 28 gözaltı

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında üç başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. 

10:30 . 3/02/2023 Cuma
DHA
Arşiv

Arşiv

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında operasyon düzenlendiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlarda aralarında Ataşehir Belediyesinde görevli iki belediye başkan yardımcısı ile olay tarihinde Ataşehir'de mimarlık görevi yürüttüğü belirtilen ancak şu an Kadıköy Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapan kişiyle birlikte toplam 28 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu soruşturmalarda ihalelere fesat karıştırılarak milyonlarca lira haksız kazanç elde edildiği öne sürülürken 'şüpheli' sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı kaydedildi.


#Ataşehir Belediyesi
#Soruşturma
#İhale
31 dakika önce
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Ataşehir Belediyesi'nde 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında 28 gözaltı
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