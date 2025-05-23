Atatürk Üniversitesi'nden ABD'ye bilim diplomasisi çıkarması

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Amerika Birleşik Devletlerine (ABD) kapsamlı bir akademik ziyaret gerçekleştirdi. İş birliklerini güçlendirmek, bilim diplomasisini ileri taşımak ve Türkiye'nin yükseköğretim vizyonuna katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu temaslar; dünyanın önde gelen üniversiteleri, araştırma enstitüleri ve diplomatik kuruluşlar ile gerçekleştirilen stratejik görüşmeleri kapsadı.

İlk durak: Türkiye’nin Vaşington büyükelçiliği

Ziyaretin ilk ayağında Türkiye Cumhuriyeti Amerika Büyükelçiliğini ziyaret eden Rektör Hacımüftüoğlu, Büyükelçi Sedat Önal ile bir araya geldi. Görüşmede, Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü uluslararası projeler, akademik açılımlar ve bilimsel etkileşim hedefleri masaya yatırıldı. Rektör Hacımüftüoğlu, bu diplomatik temasın sadece üniversiteye değil, Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki dış temsil gücüne de katkı sağladığını vurguladı.

Bilimsel temaslar: ABD’nin önde gelen üniversiteleriyle buluşma

Ziyaret kapsamında University of Michigan, University of Southern California, North Carolina State, George M., Howard, Georgetown, Washington ve Maryland Üniversiteleri gibi saygın kurumlarla çok yönlü akademik iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi. Yapılan temaslarda, özellikle sağlık bilimleri, yapay zekâ, nörobilim, biyoteknoloji ve mühendislik gibi öncelikli alanlarda ortak projeler, öğrenci-akademisyen değişim programları ve ortak araştırma laboratuvarlarının kurulması gibi başlıklar üzerinde mutabakat sağlandı.

Maryland Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü ile ribozom biyolojisi ve yapısal biyokimya alanlarında doktora sonrası araştırmacı değişimi görüşülürken; George M. Üniversitesiyle nörobilim ve halk sağlığı alanlarında yaz okulu ve ortak laboratuvar projeleri gündeme geldi. Georgetown Üniversitesinde ise beyin görüntüleme ve nörobilimsel araştırmalar üzerine iş birliği planları yapıldı.

Michigan Üniversitesi ve bilimsel vizyon

Michigan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası bilimsel toplantıya katılan Rektör Hacımüftüoğlu, burada beyin sağlığı teknolojilerine dair güncel gelişmeleri yerinde takip etti. Üniversiteler arası bilimsel üretkenliğin evrensel diliyle geliştiğini vurgulayan Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin küresel akademik ağlarda daha etkin olma hedefinin altını çizdi.

Boston’da Bilim Köprüsü: Harvard, MIT ve Boston Üniversitesi ile akademik zemin

Ziyaretin dikkat çeken duraklarından biri de Boston Üniversitesi Fotonik Merkezi oldu. Harvard, MIT ve Boston Üniversitesi akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Atatürk Üniversitesinin ABD’de doktora yapmak isteyen öğrencilere yönelik yeni burs ve akademik değişim programı tanıtıldı. Toplantıda, Türk araştırmacıların ABD üniversitelerinde ağırlanması ve bilimsel üretime katkı sunmaları yönünde karşılıklı irade beyan edildi.

Genç akademisyenlerle buluşma ve Diyanet Center of America ziyareti

Rektör Hacımüftüoğlu, Washington ziyareti kapsamında Diyanet Center of America’da düzenlenen Lisansüstü Öğrenci Sempozyumuna da katılarak genç akademisyenlerle bir araya geldi. Bilgi üretiminin sınır tanımadığını ifade eden Rektör, Atatürk Üniversitesinin uluslararası akademik etkileşim vizyonunu katılımcılarla paylaştı.

NAFSA ve ABD Dışişleri Bakanlığı ile görüşmeler

Amerika’da uluslararası öğrencilere danışmanlık hizmeti sunan NAFSA ile gerçekleştirilen görüşmelerde, Atatürk Üniversitesinin öğrenci değişim programları ve küresel ağlara katılım hedefleri ele alındı. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ziyaretçiler Programı yetkilileriyle yapılan temaslar, iki ülke arasında bilimsel diyalogun kurumsal yapılarla desteklenmesi açısından önemli bir adım oldu.

Rektör Hacımüftüoğlu: “Küresel bilimin aktörlerinden olma yolunda ilerliyoruz”

Atatürk Üniversitesi olarak, bilimsel üretimin ve akademik iş birliklerinin yalnızca yerel ölçekte değil, küresel düzlemde de gelişmesi gerektiğine inandıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu: “Bu nedenle Amerika Birleşik Devletlerinde gerçekleştirdiğimiz temaslar, yalnızca protokol ziyaretlerinden ibaret kalmadı; her biri somut çıktılar üretmeyi hedefleyen, stratejik planlara dayalı bilimsel birlikteliklerin zeminini oluşturdu. Üniversitemizin sahip olduğu güçlü altyapı, nitelikli insan kaynağı ve araştırma odaklı vizyon, ABD’nin önde gelen üniversiteleriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde önemli bir sinerji oluşturdu. Ortak laboratuvarlar, disiplinler arası projeler ve öğrenci-akademisyen değişim programları gibi konularda sağlanan mutabakatlar, bilimi sınırların ötesinde inşa etme kararlılığımızın bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

“Kurulan her bağlantı, geleceğin bilim dünyasına yapılan bir yatırımdır”

Bu akademik ziyaretin iki ülke arasındaki bilim diplomasisine önemli kazanımlar sağlayacağını vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu: “Ziyaretimiz süresince Harvard, MIT, Boston University, University of Michigan gibi dünyanın saygın akademik kurumlarıyla kurduğumuz temaslar, yalnızca üniversitemiz için değil, aynı zamanda Türkiye’nin bilimsel temsiliyeti açısından da kıymetli bir adımdır. Gençlerimize uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma fırsatları sunmak, onların küresel ölçekte bilimsel üretimin bir parçası olmalarını sağlamak en büyük arzumuzdur. Bu doğrultuda kurulan her bağlantı, geleceğin bilim dünyasına yapılan bir yatırımdır. Atatürk Üniversitesi, küresel bilim diplomasisinin etkin bir aktörü olarak, yalnızca bilgi üreten değil; aynı zamanda bu bilgiyi insanlık yararına dönüştüren bir anlayışla yoluna devam edecektir” diye konuştu.