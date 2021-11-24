Gündem "ATMler üzerine yeni tuşlar eklendi" yalanı
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"ATM'ler üzerine yeni tuşlar eklendi" yalanı

Sosyal medyada dolanan iddialara göre, "Türkiye'deki enflasyon sebebi ile ATM'lere üzerinde üç sıfır(000) bulunan tuşlar eklendi". Ancak bu tuşların enflasyon ile bir alakası yok. Halihazırda bu tuşlar yıllardır zaten kullanımdalar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ATMler üzerine yeni tuşlar eklendi yalanı
Foto:Arşiv

Son zamanlarda sosyal medyada bir iddia var;

  • "Enflasyon sebebi ile ATM'lerin üzerine üç sıfır (000) bulunan tuşlar eklendi"

Kullandığımız ATM'leri biraz düşündüğümüz zaman bu tuşun aslında yıllardır olduğu kanısına varabiliyoruz.

Türkiye'de seyahat rehberliği sunan bir site var. Web sitesinde ATM kullanımı gösterilmiş.

Gösterilen ATM 2004 yılına ait ve üzerinde üç sıfır(000) tuşu bulunuyor.

  • Bu durum sadece Türkiye'ye has bir durum değil.

Dünyanın birçok yerinde tek, çift, ve üç sıfırın bulunduğu tuşlar kullanılıyor.

Yani Türkiye'de ve Dünyada tek sıfır, iki sıfır ve üç sıfırın bulunduğu tuşlar yıllardır zaten kullanımda. Enflasyon ile yok.

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