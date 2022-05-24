Gündem Avcılarda inanılmaz olay Sırtına zıpkın saplanan yaralı hastaneye kaldırıldı
İSTANBUL

Avcılar’da inanılmaz olay: Sırtına zıpkın saplanan yaralı hastaneye kaldırıldı

Avcılar’da kardeşler arasında çıkan tartışmada iddiaya göre Rıdvan Direk, tartıştığı ağabeyini zıpkın ve bıçakla yaralayarak kaçtı. Sırtına zıpkın saplanan Metin Direk, itfaiyenin müdahalesinden sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi DHA
Avcılar’da inanılmaz olay: Sırtına zıpkın saplanan yaralı hastaneye kaldırıldı
Metin Direk’in sırtına yaklaşık 70 santimetre uzunluğunda zıpkın saplandığını gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Uğur Mumcu Parkı yakınlarında meydana geldi. Üzengi Sokak’tan yaralı olarak gelen Metin Direk’in sırtına yaklaşık 70 santimetre uzunluğunda zıpkın saplandığını gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA

İLKYARDIM EKİBİ İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİ

Yaralı Metin Direk'in sırtındaki zıpkını gören sağlık ekipleri ise bu durum karşısında şaşkına döndü. Ekipler, yaralıya müdahale edebilmek için itfaiye ekibinden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi, ambulansa alınan yaralının sırtındaki zıpkını keserek çıkardı.

DHA

TARTIŞTIĞI KARDEŞİ ZIPKIN VE BIÇAKLA YARALADI

Yaralı Metin Direk, polise verdiği bilgide, kardeşi Rıdvan Direk ile tartıştıklarını, tartışmanın ardından kendisini zıpkın ve bıçak darbeleri ile yaralayarak kaçtığını anlattı.

DHA

Polis bölgede bir süre kesici alet aradıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kardeşi aramaya başladı. Yaralı ağabey, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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