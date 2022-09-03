Avcılar'da kahvehanede silahlı kavga: Bir ölü 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Avcılar'daki olay, dün saat 21.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Mümtaz Sokak'taki kahvehanede meydana geldi. Nihat T. (59) yakını Turan T.(53) ile kahvehane sohbet ettiği sırada, başka masadakilerle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine silahla ateş etti. Silahlı kavgada, Recep E. ağır yaralanırken, kahvehanede tavla oynayan Murat Ç. ve Ayhan Çağrı Ç. yaralandı.

Saldırganlardan biri elindeki tabancasını park halindeki otomobiline bırakarak yanındaki kişi ile ara sokaklara doğru kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Recep E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kahvehanede bacaklarının arasına silahı saklayan Mahmut E.'yi gözaltına alırken, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için ise çalışma başlattı.

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İfadesi alınan Mahmut E., ağabeyi ile kahvehanede oturdukları sırada silahlı saldırıya uğradıklarını ve yanında bulunan silahla karşılık verdiğini söyledi. Kaçan iki şüphelinin kahvehaneye geldiği otomobil, polisin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.