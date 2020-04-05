Gündem Ayak ve kelle paça çorbasına ilgi arttı Kasaplar talebe yetişemiyor
MUĞLA

Ayak ve kelle paça çorbasına ilgi arttı kasaplar talebe yetişemiyor!

Ayak ve kelle paça çorbasına ilgi arttı: Kasaplar talebe yetişemiyor

Muğla'da, virüs ve hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, kelle paça başta olmak üzere kemik suyuyla yapılan çorbalara büyük ilgi gösteriyor. İlçe merkezi ve 13 kırsal mahallesindeki toplam 15 kasap, vatandaşlara ve lokantalara kemiğin yanı sıra küçük ve büyükbaş hayvan ayağı yetiştirmekte güçlük çekiyor.

Haber Merkezi DHA
15 kasap, insanlara hayvan ayağı yetiştirmekte güçlük çekiyor.
15 kasap, insanlara hayvan ayağı yetiştirmekte güçlük çekiyor.

Marmaris ilçesinde, koronavirüs, grip ve kronik üst solunum yolu hastalıklarına karşı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, kasaplara akın etti. İlçedeki 13 kırsal mahalledeki toplam 15 kasap dükkanı, dana-kuzu ayağı ile kemik yetiştiremez oldu.

Ayak ve kelle paça çorbasına ilgi arttı: Kasaplar talebe yetişemiyor
FOTOĞRAF 5
Title
Marmaris ilçesinde, koronavirüs, grip ve kronik üst solunum yolu hastalıklarına karşı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, kasaplara akın etti. İlçedeki 13 kırsal mahalledeki toplam 15 kasap dükkanı, dana-kuzu ayağı ile kemik yetiştiremez oldu. Talebe rağmen fiyatlarını artırmayan kasaplar, dana ayağının tekini 15 lira ve kuzu ayağının tekini 5 liradan satıyor. Ayrıca küçük ve büyükbaş hayvan kemikleri de kemik suyunu çorba ve yemeklerde kullanmak isteyenlerden rağbet görüyor. Kasaplar, isteğe göre müşterilerine kemikleri kırarak veriyor.
Title
'Günlük 300 kadar dana ve kuzu ayağı satışımız oluyor' 15 yaşından bu yana kasaplık yapan Ali Sarı (38), şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Kış döneminde ve özelikle son virüs olayları ve çeşitli hastalıklara karşı bağışıklık sistemi artırılması için kemik, dana ve kuzu ayağına yoğun talep var. Hem kelle hem de ayak paça çorbası yapan lokantaların yanı sıra vatandaştan bu konuda talep çok fazla. Günlük 300 kadar dana ve kuzu ayağı satışımız oluyor. Aynı zamanda besicilik yaptığımız için bu talebe yetişebiliyoruz. Ama besici olmayan kasaplarda dana-kuzu ayağı yoğun talep nedeniyle bulmak zor. Devamlı müşterilerimize ve alışverişe gelenler dana kemiğini ise istediğinde ücretsiz veriyoruz.
Title
'Besici olarak bizler bile gelen talebe yetişmekte zorlanıyoruz' Kasap Ahmet Kökten (40) ise, Marmaris'in merkezi ve kırsal mahallerinde 15 kasap var. Besicilik yapmayan kasaplarda dana ve kuzu ayağı, artan talepten dolayı kalmadı. Besici olarak bizler bile gelen talebe yetişmekte zorlanıyoruz dedi.
Title
Kasaptan dana kemiği alan Melike Duman, Özellikle kış aylarında tüm yemeklerimi kemik suyu ile yapıyorum. Dana kemiğinde ilik var ve doktorlarımın dediğine göre bağışıklık sistemini güçlendirdiği için çok faydalı. 6 ile 8 saat kaynattıktan sonra başta çorba olmak üzere tüm yemeklerde kullanıyorum. Haftanın üç günü hem et ürünlerimi hem de kemiğimi alıyorum diye konuştu. Vatandaşlardan Vural Kandemir de bağışıklık sistemini güçlendirdiğini düşündürdüğü için 2 günde 1 ayak paça çorbası içtiğini belirtip, faydasını da gördüğünü söyledi. Emral Ural ise, Ayak ve kelle paça çorbası bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle çok faydalı. Bu çorbayı içen kolay kolay gribe yakalanmaz dedi.
Ayak ve kelle paça çorbasına ilgi arttı: Kasaplar talebe yetişemiyor
Muğla'da, virüs ve hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, kelle paça başta olmak üzere kemik suyuyla yapılan çorbalara büyük ilgi gösteriyor. İlçe merkezi ve 13 kırsal mahallesindeki toplam 15 kasap, vatandaşlara ve lokantalara kemiğin yanı sıra küçük ve büyükbaş hayvan ayağı yetiştirmekte güçlük çekiyor.

Talebe rağmen fiyatlarını artırmayan kasaplar, dana ayağının tekini 15 lira ve kuzu ayağının tekini 5 liradan satıyor. Ayrıca küçük ve büyükbaş hayvan kemikleri de kemik suyunu çorba ve yemeklerde kullanmak isteyenlerden rağbet görüyor. Kasaplar, isteğe göre müşterilerine kemikleri kırarak veriyor.

'Günlük 300 kadar dana ve kuzu ayağı satışımız oluyor'

15 yaşından bu yana kasaplık yapan Ali Sarı (38), şu şekilde açıklamada bulundu:

"Kış döneminde ve özelikle son virüs olayları ve çeşitli hastalıklara karşı bağışıklık sistemi artırılması için kemik, dana ve kuzu ayağına yoğun talep var. Hem kelle hem de ayak paça çorbası yapan lokantaların yanı sıra vatandaştan bu konuda talep çok fazla. Günlük 300 kadar dana ve kuzu ayağı satışımız oluyor. Aynı zamanda besicilik yaptığımız için bu talebe yetişebiliyoruz. Ama besici olmayan kasaplarda dana-kuzu ayağı yoğun talep nedeniyle bulmak zor. Devamlı müşterilerimize ve alışverişe gelenler dana kemiğini ise istediğinde ücretsiz veriyoruz."

'Besici olarak bizler bile gelen talebe yetişmekte zorlanıyoruz'

Kasap Ahmet Kökten (40) ise, "Marmaris'in merkezi ve kırsal mahallerinde 15 kasap var. Besicilik yapmayan kasaplarda dana ve kuzu ayağı, artan talepten dolayı kalmadı. Besici olarak bizler bile gelen talebe yetişmekte zorlanıyoruz" dedi.

Kasaptan dana kemiği alan Melike Duman, "Özellikle kış aylarında tüm yemeklerimi kemik suyu ile yapıyorum. Dana kemiğinde ilik var ve doktorlarımın dediğine göre bağışıklık sistemini güçlendirdiği için çok faydalı. 6 ile 8 saat kaynattıktan sonra başta çorba olmak üzere tüm yemeklerde kullanıyorum. Haftanın üç günü hem et ürünlerimi hem de kemiğimi alıyorum" diye konuştu.

Vatandaşlardan Vural Kandemir de bağışıklık sistemini güçlendirdiğini düşündürdüğü için 2 günde 1 ayak paça çorbası içtiğini belirtip, faydasını da gördüğünü söyledi. Emral Ural ise, "Ayak ve kelle paça çorbası bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle çok faydalı. Bu çorbayı içen kolay kolay gribe yakalanmaz" dedi.

Abone Ol Google News
Teşekkürler Türkiye

Teşekkürler Türkiye

​İspanya tıbbi yardımlar için minnettar.
Her hafta sonubir cami geziyorlardı

Her hafta sonu
bir cami geziyorlardı

​Kaan ailesinden örnek proje: 'AVM yerine cami kültürü'
Türkiye geride bırakmadı

Türkiye geride bırakmadı

​Bilet parası bulamadıkları Gine'de Albayrak Grubu'nun gönderdiği uçakla döndüler.
Yasakla ilgili istisnalar açıklandı

Yasakla ilgili istisnalar açıklandı

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine ek genelgeyi gönderdi.
Ücreti duyunca<br>tedaviyi yarıda bıraktı

Ücreti duyunca
tedaviyi yarıda bıraktı

Koronavirüs hastasına 80 bin TL fatura çıkardılar.
1 milyon <br>200 bini aştı!

1 milyon
200 bini aştı!

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı artıyor.
Teklif aldım

Teklif aldım

​Milli yıldız Çağlar​ Söyüncü'den transfer itirafı.
Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji hava durumu son tahminlerini açıkladı.
İsim-şehir oynadılar

İsim-şehir oynadılar

​Komşuluk ilişkilerinde 'koronavirüs' dönemi.
Salgına direniyor

Salgına direniyor

​Avrupa'nın ortasındaki kasabaya kimse giremiyor.
İmmün plazma haftaya başlıyor

İmmün plazma haftaya başlıyor

​Kan plazmaları ağır vakalarda kullanılacak.
Kavgaya<br>'korona' cezası

Kavgaya
'korona' cezası

Bitlis'te sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere ceza yağdı.
ABD'de<br>karamsar tablo

ABD'de
karamsar tablo

​Trump: İki hafta çetin geçecek, birçok ölüm olacak.
34 milyona sokağa çıkma yasağı

34 milyona sokağa çıkma yasağı

Sosyal izolasyon için tedbirler üst düzeye çıkarıldı.
Masken yoksa binemezsin

Masken yoksa binemezsin

​Belediyeler 20 yaş altındakilerin kartlarını iptal etti.
ABD'den PKK'ya korona yardımı

ABD'den PKK'ya korona yardımı

​Amerika'nın teröre desteği pandemi dinlemedi.
Farz edin ki<br>eviniz bir gemi

Farz edin ki
eviniz bir gemi

​Vatan savunması salgın tanımaz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.