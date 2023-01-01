'Ayasofya'da 50 yıllık restorasyon' iddialarına yalanlama: Birinci etap Ocak 2024 ikinci etap ise üç yıl içinde tamamlanacak

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi restorasyonunun 50 yıl süreceği ve bu sürede ibadet ve ziyarete kapalı olacağı iddiası doğru değildir. 1'inci etabın Ocak 2024, ikinci etabın ise 3 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bu süreçte ibadet ve ziyarete açık olacaktır."