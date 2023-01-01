'Ayasofya'da 50 yıllık restorasyon' iddialarına yalanlama: Birinci etap Ocak 2024 ikinci etap ise üç yıl içinde tamamlanacak

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi (Foto: Arşiv)
Bazı haber siteleri ve sosyal medyada dolaşıma sokulan "Ayasofya'da 50 yıl sürecek restorasyon yapılacak" iddialarına ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi restorasyonunun 50 yıl süreceği, bu sürede ibadet ve ziyarete kapalı olacağı iddiası yalanlandı.
"Birinci etabın Ocak 2024, ikinci etabın ise 3 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır"
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgiler verildi: