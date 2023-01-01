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'Ayasofya'da 50 yıllık restorasyon' iddialarına yalanlama: Birinci etap Ocak 2024 ikinci etap ise üç yıl içinde tamamlanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi restorasyonunun 50 yıl süreceği, bu sürede ibadet ve ziyarete kapalı olacağı iddiasını yalanladı. Açıklamada, "Birinci etabın Ocak 2024, ikinci etabın ise üç yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bu süreçte ibadet ve ziyarete açık olacaktır" denildi.

23:35 . 15/09/2023 Cuma
AA
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi (Foto: Arşiv)

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi (Foto: Arşiv)

Bazı haber siteleri ve sosyal medyada dolaşıma sokulan "Ayasofya'da 50 yıl sürecek restorasyon yapılacak" iddialarına ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi restorasyonunun 50 yıl süreceği, bu sürede ibadet ve ziyarete kapalı olacağı iddiası yalanlandı.

"Birinci etabın Ocak 2024, ikinci etabın ise 3 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır"

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgiler verildi:

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi restorasyonunun 50 yıl süreceği ve bu sürede ibadet ve ziyarete kapalı olacağı iddiası doğru değildir. 1'inci etabın Ocak 2024, ikinci etabın ise 3 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bu süreçte ibadet ve ziyarete açık olacaktır."

#Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Restorasyon
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