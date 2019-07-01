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Gündem Aydında hedeflere ulaşma dönemi
AYDİN

Aydın’da hedeflere ulaşma dönemi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yeni döneme hızlı başladı. Bir önceki dönemde yollarda 3 bin 500 kilometreden fazla bakım, onarım ve altyapı çalışması yapılan Aydın’da yollar modern hale getiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, yeni dönemin Aydın için uzun soluklu hedeflere ulaşma dönemi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yol çalışmaları önümüzdeki günlerde de devam edecek.
Yol çalışmaları önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Son dönemde Aydın’da Büyükşehir Belediyesi’nin yollardaki imzası niteliğindeki sarı çizgiler hızla artarken bahar aylarından bu yana da özellikle tatil beldelerinde çalışmalar hızlandırıldı. Kuşadası ve Didim’de birçok yolda iyileştirme yapılırken birçok yolda da yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Geçen yıl bir bölümü tamamlanan ve ziyaretçilerle site sakinlerinin takdirini kazanan Sevgi Yolu’nda en son parke çalışması yapılarak çalışmalar bitirildi ve yol hizmete açıldı. Vatandaşlar özellikle akşam saatlerinde buluşma noktası haline getirdikleri Sevgi Yolu’nda hem yürüyüş yapabiliyor hem de bisiklete binip yol üzerinde belirli yerlere konulan fitness aletleriyle spor yapabiliyor.

‘HEDEFLERE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ’

Vatandaşların mutluluğu için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, “Yola çıktığımızda Aydın’ın daha da modern bir il olması için koyduğumuz hedeflere adım adım yaklaşıyoruz. Yaptığımız binlerce kilometre altyapı ve üstyapı çalışmasıyla bunun büyük bir bölümünü başardık. Yeni dönem koyduğumuz uzun soluklu hedeflere ulaşma dönemi olacak” ifadelerini kullandı.

Yol çalışmalarında en son Güzelçamlı Panion Caddesi, Soğucak 1425. Cadde, Davutlar-Güzelçamlı Yolu, 101. Cadde ve Ege Bilkent Sitesi yolu bitirilirken, çalışmalar önümüzdeki günlerde de devam edecek.

  • Çevre Bulvarı’nda çalışma başladı
  • Öte yandan Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına da devam ediyor. Efeler ilçesinin en işlek caddelerinden Çevre Bulvarı’nda öncelikle altyapı çalışmalarına başlandı. Çevre Bulvarı’nda Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinin yolun altından geçen kanalizasyon hatlarını yenilemesinin ardından yol yapım çalışmalarına başlanması ve kısa sürede bitirilerek kullanıma açılması planlanıyor. Diğer taraftan Çevre Bulvarı’na çıkan Egemenlik Caddesi’nde de yol yapım ve parke kaplama çalışması devam ediyor.
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