Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Aynı ruhla açılacak İstanbulun fethinde kullanılan toplar orada dökülmüştü
KIRKLARELİ

Aynı ruhla açılacak: İstanbul'un fethinde kullanılan toplar orada dökülmüştü

Tarihi kaynaklardaki bilgilere göre, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinde kullandığı toplar ve gülleler, tarihi Demirköy Fatih Dökümhanesi’nde yapıldı. Dönemin ileri teknolojisi kullanılan dökümhanede, 15. yüzyıl ortalarından 19. yüzyıl sonlarına kadar aralıksız üretim gerçekleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Demirköy Fatih Dökümhanesi
Demirköy Fatih Dökümhanesi

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde, İstanbul’un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi’ndeki tarihi caminin, Ayasofya Cami ile aynı gün ibadete açılması için hazırlık yapılıyor. Vali Osman Bilgin “Türk savunma sanayinin temellerinin atıldığı Fatih Dökümhanesi’ndeki tarihi cami ayağa kaldırıldı. Ayasofya’da kılınacak cuma namazında aynı ruhu ve ahengi Fatih Dökümhanesi’nde yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımızı Kovid-19 tedbirlerine uyarak Fatih Dökümhanesi’nde cuma namazı kılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Açılışa özel pul: Ayasofya'nın açılışı için hazırlandı
HAYAT
Açılışa özel pul: Ayasofya'nın açılışı için hazırlandı

Vuslat yarın: Ayasofya Camii 86 yıllık aranın ardından yarın cemaatine kavuşuyor
HAYAT
Vuslat yarın: Ayasofya Camii 86 yıllık aranın ardından yarın cemaatine kavuşuyor
Abone Ol Google News
ABD göçmen çocuklara ne yapıyor?

ABD göçmen çocuklara ne yapıyor?

​Devlet sığınma evleri müsait olmasına rağmen çocuklar otellerde gözaltında tutuluyor.
Bayramda memlekete gidecekler dikkat!

Bayramda memlekete
gidecekler dikkat!

​Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.
Türkiyeye rağmen başarılı olamaz

Türkiye'ye rağmen
başarılı olamaz

​İletişim Başkanı Altun'dan güvenlik politikaları değerlendirmesi.
Okullar 31 Ağustos'ta <br>açılacak mı?

Okullar 31 Ağustos'ta
açılacak mı?

​Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar.
Milli yıldızlar aynı<br> takımda oynayacak

Milli yıldızlar aynı
takımda oynayacak

​Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrılıyor.
Uzun zaman <br>sonra bir ilk

Uzun zaman
sonra bir ilk

​Bakan Koca, umut veren sayıları açıkladı.

PKK'da <br>tarihi çözülme

PKK'da
tarihi çözülme

Bakanlık teslim olan terörist sayısını açıkladı.

Yüz bin kişi <br>gönüllü oldu

Yüz bin kişi
gönüllü oldu

​Koronavirüs aşısı için sıraya girdiler.
Ermenistan'ın <br>Türkiye korkusu

Ermenistan'ın
Türkiye korkusu

​"Askeri müdahalede bulunmalarından endişe ediyoruz."
HDP'li başkan tutuklandı

HDP'li başkan tutuklandı

Altı ilde düzenlenen operasyonda 45 kişi yakalanmıştı.
Kritik toplantıdan <br>kararlılık vurgusu

Kritik toplantıdan
kararlılık vurgusu

Erdoğan başkanlığındaki toplantı 2,5 saat sürdü.
Türkiye'nin <br>kayıp çocukları

Türkiye'nin
kayıp çocukları

​Kimi zaman kandırıldılar, kimi zaman yollarını kaybettiler..
Türkiye'nin örnek <br>aldığı model

Türkiye'nin örnek
aldığı model

​Almanya affetmiyor, cezayı kesiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.