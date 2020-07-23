Aynı ruhla açılacak: İstanbul'un fethinde kullanılan toplar orada dökülmüştü

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde, İstanbul’un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi’ndeki tarihi caminin, Ayasofya Cami ile aynı gün ibadete açılması için hazırlık yapılıyor. Vali Osman Bilgin “Türk savunma sanayinin temellerinin atıldığı Fatih Dökümhanesi’ndeki tarihi cami ayağa kaldırıldı. Ayasofya’da kılınacak cuma namazında aynı ruhu ve ahengi Fatih Dökümhanesi’nde yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımızı Kovid-19 tedbirlerine uyarak Fatih Dökümhanesi’nde cuma namazı kılmaya davet ediyorum” diye konuştu.