Vuslat yarın: Ayasofya Camii 86 yıllık aranın ardından yarın cemaatine kavuşuyor

Ayasofya Camii, yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak. İstanbul’un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453’ten 1934’te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, yarın cemaatine kavuşacak.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR
İbadete açılış töreni için hazırlıklarda sona yaklaşıldı. Ayasofya Camii’nde kılınacak ilk cuma namazında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişinin yer alması bekleniyor. Hazırlıklar kapsamında Ayasofya Meydanı’nda Hürrem Sultan Hamamı’nın bulunduğu kısma, töreni takip edecek yerli ve yabancı gazeteciler için platform kuruldu. Çok sayıda güvenlik görevlisi de bariyerlerle kapatılan meydanda güvenlik önlemi aldı.
HER ŞEY HAZIR OLACAK
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, Ayasofya Camii’nde inceleme yaptı. Yaklaşık 2 saat camide kalan Erbaş, “Şu an itibariyle bütün hazırlıklar devam ediyor, halısı seriliyor, içeride hem tadilat hem de diğer hazırlıklar devam ediyor. Arkada, bahçede, avluda temizlikler, bahçe düzenlemesi ve halı olmayan yerlerde namaz kılacak insanlarla ilgili düzenlemeler devam ediyor. İnşallah cuma gününe her şey hazır olmuş olacak” dedi.
BİRER METRE ARAYLA NAMAZ
İçeride kaç kişinin namaz kılınacağının sorulması üzerine Erbaş, “Caminin içinde sosyal mesafeye uyarak birer metre arayla düzenleme oluyor. Şu an rakam olarak bilmiyorum ama 700-800-1000 kişi arası ara bölmelerle olabilir. Hemen içi avlu var, orada da yine namaz kılınabilecek sosyal mesafeye uygun bir şekilde. Çok şükür hiçbir problem olmadan cuma günü camimizin açılışını yapacağız inşallah” yanıtını verdi.
ÇİVİ DEĞİL TEKNOLOJİ KULLANILACAK
Ali Erbaş, mozaiklerle ilgili çalışmaların son durumunun sorulması üzerine, “Onlar şu anda devam ediyor. Bir kısmı tamamlandı. Diğer freskler, resimlerde şu an perdeleniyor. Teknolojik imkanlardan faydalanılarak bu sistem de kuruluyor. Çivi çakmadan, tek bir çivi çakmadan yapılan hazırlıklar devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Bayraklar takıldı
Yarın kılınacak ilk namaz için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği Ayasofya Camii’nin giriş kapılarına direkler dikilerek Türk Bayrakları asıldı.
Yoğun mesai
- Ayasofya Camii’nin halılarının dokunduğu, Manisa’nın Demirci ilçesindeki fabrikada, özenli ve hummalı bir çalışma yapılıyor. Özkul Halı Fabrikasında 75 kişilik personel, Ayasofya Camii’ne serilecek halıların üretimi için günde üç vardiya çalışıyor. Yüzde 100 yünden üretilen halının metrekaresi 5 kilogram olacak. Firmanın yönetim kurulu üyesi Behçet Özkul, “Halının sevkiyatından dokunması, temizlenmesi ve döşeme ekibimiz ile geceli gündüzlü çalışıyoruz. İnşallah 24 Temmuz Cuma sabah saatlerinde halının döşeme işlemleri tamamlanmış olacak” dedi.
- ÜÇÜNCÜ PARTİ TAMAMLANDI
- Özkul, şöyle devam etti: “Halıda aşınmayı engellemek için dünyada sadece firmamızda yapılan ‘termopres’ sistemi kullanıldı. Böylece halıda zamanla diz ve alın konulacak bölümlerde iz oluşması önlenecek. Ayasofya Camisi için toplam 2 bin 350 metrekare halı üretiliyor. Bugün itibarıyla 3. parti tamamlandı ve kalan son parti de perşembe günü camiye teslim edilerek döşemesine geçilecek.”