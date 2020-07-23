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Hayat Vuslat yarın Ayasofya Camii 86 yıllık aranın ardından yarın cemaatine kavuşuyor
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Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk cuma namazı öncesi hazırlıklar ne durumda?

Vuslat yarın: Ayasofya Camii 86 yıllık aranın ardından yarın cemaatine kavuşuyor

İstanbul’un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453’ten 1934’e kadar cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, yarın cuma namazıyla cemaatine kavuşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya Camii
Ayasofya Camii

Ayasofya Camii, yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak. İstanbul’un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453’ten 1934’te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, yarın cemaatine kavuşacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

Çevre düzenlemesi ve halı olmayan yerlerde namaz kılacak insanlarla ilgili düzenlemeler devam ediyor.

İbadete açılış töreni için hazırlıklarda sona yaklaşıldı. Ayasofya Camii’nde kılınacak ilk cuma namazında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişinin yer alması bekleniyor. Hazırlıklar kapsamında Ayasofya Meydanı’nda Hürrem Sultan Hamamı’nın bulunduğu kısma, töreni takip edecek yerli ve yabancı gazeteciler için platform kuruldu. Çok sayıda güvenlik görevlisi de bariyerlerle kapatılan meydanda güvenlik önlemi aldı.

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Seferber oldular: Ayasofya'nın halısını üreten fabrikasının yönetim kurulu üyesi Yeni Şafak'a konuştu

HER ŞEY HAZIR OLACAK

Ali Erbaş Ayasofya'da incelemelerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, Ayasofya Camii’nde inceleme yaptı. Yaklaşık 2 saat camide kalan Erbaş, “Şu an itibariyle bütün hazırlıklar devam ediyor, halısı seriliyor, içeride hem tadilat hem de diğer hazırlıklar devam ediyor. Arkada, bahçede, avluda temizlikler, bahçe düzenlemesi ve halı olmayan yerlerde namaz kılacak insanlarla ilgili düzenlemeler devam ediyor. İnşallah cuma gününe her şey hazır olmuş olacak” dedi.

BİRER METRE ARAYLA NAMAZ

İçeride kaç kişinin namaz kılınacağının sorulması üzerine Erbaş, “Caminin içinde sosyal mesafeye uyarak birer metre arayla düzenleme oluyor. Şu an rakam olarak bilmiyorum ama 700-800-1000 kişi arası ara bölmelerle olabilir. Hemen içi avlu var, orada da yine namaz kılınabilecek sosyal mesafeye uygun bir şekilde. Çok şükür hiçbir problem olmadan cuma günü camimizin açılışını yapacağız inşallah” yanıtını verdi.

Tüm Türkiye'de Ayasofya kararı sonrası camilerde şükür duası yapıldı
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Danıştay'ın 1934'teki Bakanlar Kurulu'nca Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından AK Parti Gençlik Kolları 81 ilde sabah namazı sonrası şükür duası programı düzenledi.
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İstanbul'da da Fatih ve Büyük Çamlıca camilerinde sabah namazının ardından şükür duaları edildi.
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Ak Parti teşkilat üyeleriyle birlikte Fatih Camii'ne gelerek sabah namazını kılan ve Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Ak Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de beraberindeki gençlerle şükür duası etti. Ak
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Partili Büyükgümüş, daha sonra Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.
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Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin önünde açıklama yapan Büyükgümüş partisinin organizasyonu ile ilgili, Türkiye'nin 81 ilinde AK Parti Gençlik Kolları büyük bir coşkuyla, neşeyle sabah namazına katıldılar ve namazın ardından şükür duasında bulundular. Biz de burada Fatih Camii'nde Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin türbesinin önünde buluştuk sizlerle beraber. Biz de burada şükür dualarımızda bulunduk dedi.
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Büyükgümüş kararla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: Hakikaten yüz yıla yakın bir süredir milletimizin içinde buruk bir acı, kalbini sıkıştıran bir durumdu Ayasofya'nın müze olarak vatandaşlarımızla buluşması. Dün alınan kararla hem Danıştay ilgili dairesinin hem de buna istinaden Sayın Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu kararname ile Ayasofya yeniden asıl cami statüsüne geri dönmüş oldu. İnşallah 24 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılacak. Ve biz tarihimizin önemli anlarından birini daha geride bırakacağız.
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AK Parti Ankara Gençlik Kolları üyeleri, Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılarak ibadete açılması nedeniyle sabah namazı kılarak şükür duası etti. Sabah namazına Hacı Bayram Veli Camii'ne gelen AK Parti'li gençler, namazın ardından şükür duası etti. Namaz sonrası Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Yıldız, basın açıklaması yaptı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya'nın ibadete açılacağını duyurması, İzmir'de de sevinçle karşılandı.
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İzmir'in 30 ilçesinde sabah namazı öncesi Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle şükür namazı kılındı.
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AK Parti Gençlik Kolları'nın öncülüğünde vatandaşlar, Konak Meydanı'nda koronavirüs tedbirlerine uyarak şükür namazı kıldı.
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Tüm Türkiye'de Ayasofya kararı sonrası camilerde şükür duası yapıldı
Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ile İstanbul'daki camilerde şükür duası yapıldı. AK Parti Gençlik Kolları 81 ilde sabah namazı sonrası şükür duası programı düzenledi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere gençler, camilerde sabah namazının ardından şükür duaları etti.


ÇİVİ DEĞİL TEKNOLOJİ KULLANILACAK

İbadete açılış töreni için hazırlıklarda sona yaklaşıldı.

Ali Erbaş, mozaiklerle ilgili çalışmaların son durumunun sorulması üzerine, “Onlar şu anda devam ediyor. Bir kısmı tamamlandı. Diğer freskler, resimlerde şu an perdeleniyor. Teknolojik imkanlardan faydalanılarak bu sistem de kuruluyor. Çivi çakmadan, tek bir çivi çakmadan yapılan hazırlıklar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bayraklar takıldı

Ayasofya Camii’nin giriş kapılarına Türk Bayrağı asıldı.

Yarın kılınacak ilk namaz için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği Ayasofya Camii’nin giriş kapılarına direkler dikilerek Türk Bayrakları asıldı.

Yoğun mesai

  • Ayasofya Camii’nin halılarının dokunduğu, Manisa’nın Demirci ilçesindeki fabrikada, özenli ve hummalı bir çalışma yapılıyor. Özkul Halı Fabrikasında 75 kişilik personel, Ayasofya Camii’ne serilecek halıların üretimi için günde üç vardiya çalışıyor. Yüzde 100 yünden üretilen halının metrekaresi 5 kilogram olacak. Firmanın yönetim kurulu üyesi Behçet Özkul, “Halının sevkiyatından dokunması, temizlenmesi ve döşeme ekibimiz ile geceli gündüzlü çalışıyoruz. İnşallah 24 Temmuz Cuma sabah saatlerinde halının döşeme işlemleri tamamlanmış olacak” dedi.
  • ÜÇÜNCÜ PARTİ TAMAMLANDI
  • Özkul, şöyle devam etti: “Halıda aşınmayı engellemek için dünyada sadece firmamızda yapılan ‘termopres’ sistemi kullanıldı. Böylece halıda zamanla diz ve alın konulacak bölümlerde iz oluşması önlenecek. Ayasofya Camisi için toplam 2 bin 350 metrekare halı üretiliyor. Bugün itibarıyla 3. parti tamamlandı ve kalan son parti de perşembe günü camiye teslim edilerek döşemesine geçilecek.”

Mecliste tarihi an: Ayasofya‘nın camiye çevrilmesi ayakta alkışlandı
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Mecliste tarihi an: Ayasofya‘nın camiye çevrilmesi ayakta alkışlandı
Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.
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