Ayrılmak istediği erkek arkadaşı ve 2 kişi tarafından kaçırıldı: KADES sayesinde kurtarıldı

Bir firmada üst düzey yönetici olan A.D. adlı kadın, iddiaya göre; gönül ilişkisi yaşadığı servis şoförü G.U.'nun takıntılı ve hasta bir ruh haline sahip olduğunu ileri sürüp, ayrılmak istedi. Baskı gören A.D., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. A.D.'nin şikayeti üzerine koruma kararı çıkartıldı. Ancak koruma kararına rağmen G.U., A.D.'nin peşini bırakmadı. G.U., arkadaşları G.B. (28) ve R.K. (30) ile A.D.'yi kaçırmak için plan yaptı. Evinin bulunduğu Menemen ilçesi 21 Ekim Mahallesi yönüne doğru giden A.D.'nin otomobiline, 31 Ekim'de saat 21.00 sıralarında G.U. ile arkadaşı R.K.'nin de içinde bulunduğu G.B.'nin kullandığı otomobil arkadan çarptı. Aracından inen G.B., bir süre otomobilinde bekleyen A.D.'nin yanına gelip, 'Polis çağırmayalım abla, alkollüyüm aramızda halledelim' dedi.
Direnince bıçaklandı
Bunun üzerine A.D., otomobilini sitenin önüne çekip, aracından indi. Bu sırada sitenin güvenlik görevlisi Metin Eroğlu de yardımcı olmak için ikilinin yanına geldi. A.D. ile G.B.'nin konuştuğu sırada, G.U. ile R.K. araçtan indi. G.U. ile beraberindekiler, A.D.'yi zorla kendi araçlarına bindirerek kaçırmak istedi. Direnen A.D., sol baldırı ve sağ diz üzerinden bıçaklanarak araca bindirildi. 3 kişi, kendilerine müdahale etmek isteyen Metin Eroğlu’nu da omzundan bıçakladıktan sonra araçlarına binerek A.D. ile uzaklaştı. O anlar, sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
KADES'ten yardım istedi
Kaçırdıkları A.D.'nin ağzını bağırmaması için elleriyle kapatan 3 kişi, kadını önce Foça'ya ardından Aliağa'ya götürdü. Bu sırada kendilerine saklanacak yer arayıp ve tanıdıkları ile telefon görüşmesi yaptığı öne sürülen 3 kişi, daha sonra Manisa'nın Akhisar ilçesine geçti. A.D., şüphelilerin bir anlık boşluğundan faydalanıp, telefondaki KADES uygulamasına basıp, yardım istedi.