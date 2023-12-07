Ayrılmak istediği erkek arkadaşı ve 2 kişi tarafından kaçırıldı: KADES sayesinde kurtarıldı

A.D.'nin avukatı Abdi Yaşar, "Müvekkilim eşi ile ayrıldıktan sonra G.U. ile tanışıp, duygusal ilişki yaşadı. Ancak bu kişinin takıntılı ve hasta bir ruh haline sahip olduğunu anlayıp, ayrılmak istiyor. Şüpheli G.U., müvekkilimi ve 2 çocuğunu ölümle tehdit ediyor ve baskı altında tutuyor. Sonunda müvekkilimin canına tak ediyor. Polis merkezine giderek şikayetçi oluyor. Şikayetten 3 gün sonra G.U., filmleri aratmayacak bir senaryoyla kaçırılıyor. Müvekkilimin birkaç gün eve giriş çıkış saati takip ediliyor. Olay günü kaza süsü verip, otomobiline arkadan çarpıp, aracından inmesi sağlanarak kaçırılıyor. Hem müvekkilimi hem ona yardım etmek isteyen güvenlik görevlisi yaralanıyor. Müvekkilim, KADES uygulamasına basıyor. Güvenlik güçlerinin yaptığı hassas çalışma ile kurtarılıyor. Bu şahısların en ağır cezayı alması için uğraşacağız" dedi.