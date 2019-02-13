Gündem Bağcılarda görenleri şaşkına çeviren bina
İSTANBUL

İstanbul Bağcılar'da 9 katlı bir binayı görenleri şaşkınlıklarına dönüyor

Bağcılar'da görenleri şaşkına çeviren bina

İstanbul Bağcılar'da 9 katlı bir binayı görenleri şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyor.

Haber Merkezi DHA
9 katlı binanın görüntüsü şaşkına çeviriyor.
9 katlı binanın görüntüsü şaşkına çeviriyor.

Bağcılar'da bulunan 9 katlı binanın alttan 4 katı farklı bir bina, diğer 5 katı ise farklı bina gibi. Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyor.

Dış cephesi tamamlanmamış olan binanın zemin kat ve 1. kat, tekstil atölyesi olarak kullanılıyor. Diğer katlarda ise daireler yer alıyor.

DHA
binanın zemin kat ve 1. kat, tekstil atölyesi olarak kullanılıyor.

Toplam 14 dairenin bulunduğu binanın sakinleri, apartmanın yan tarafında ve arkasında bulunan hükümet konağı inşaatı nedeniyle dış cephe çalışmalarına başlayamadıklarını belirtti.

Daire sakinleri binanın görünümünden rahatsız olduklarını ifade ettiler.

DHA
Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyor.

Binanın hoş bir görüntüsü yok

Bina sakinlerinden tekstil atölyesinin sahibi Cebrail İlbeyi, şöyle konuştu:
"Binanın arkadan ve önden kötü görüntüleri var ama bu binanın arkadan ve önden yapılan inşaatlarıyla ilgili. Yandaki ve arkadaki inşaatlar bittiğinde dış cephe çalışması yapacaklar ve düzeltecekler. Binanın sağlamlığıyla ilgili raporları var. DASK raporları, belediyenin gelip kolon testi yaptığı ve bu binada sorun yok dediği raporları var. Bununla ilgili bir sorunu yok. Sadece inşaatların bitmesi bekleniyor. Bitince dış cephede giydirmeler, düzenlemeler yapılacak. Binanın hoş bir görüntüsü yok. Sanki ekleme yapılmış gibi görülüyor ama bu düzeltilecek.

Bizimle ilgili bir şikayet yok, biz de şikayette bulunmadık. Daha önce bina sahipleri belediyeden bu binanın sağlamlığıyla ilgili çalışma yapması istendi. Arkada da hükümet konağı inşaatı devam ediyor. Hükümet konağı bittiğinde dış cephesi yapılacak."

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Bağcılar'da görenleri şaşkına çeviren bina
FOTOĞRAF 10
Title
İstanbul Bağcılar'da 9 katlı bir binayı görenleri şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Title
Bağcılar'da bulunan 9 katlı binanın alttan 4 katı farklı bir bina, diğer 5 katı ise farklı bina gibi.
Title
Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyor. Dış cephesi tamamlanmamış olan zemin kat ve 1. kat, tekstil atölyesi olarak kullanılıyor.
Title
Diğer katlarda ise daireler yer alıyor.
Title
Toplam 14 dairenin bulunduğu binanın sakinleri, apartmanın yan tarafında ve arkasında bulunan hükümet konağı inşaatı nedeniyle dış cephe çalışmalarına başlayamadıklarını belirtti.
Title
Daire sakinleri binanın görünümünden rahatsız olduklarını ifade ettiler.
Title
Title
Title
Title
Bağcılar'da görenleri şaşkına çeviren bina
İstanbul Bağcılar'da 9 katlı bir binayı görenleri şaşkınlıklarını gizleyemiyor.



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