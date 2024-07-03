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Bahçeli çeyrek finale yükselen A Milli takımı tebrik etti: Helal olsun hepsine

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek EURO 2024'te çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızı tebrik etti.

Lokman Özdemir
12:17 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:18 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Takımımızın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek
EURO 2024
'te çeyrek finale yükselmesi üzerine millileri tebrik etti.


"Ayaklarına taş değmesin"


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli şu ifadeleri kullandı;


2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen, aynı zamanda ay yıldızlı formayı onurla taşıyan A Milli Futbol Takımımızı gönülden tebrik ediyor, bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum. Çok şükür Milli Takımımız göğsümüzü kabartıyor, gözlerimizi yaşartıyor, helal olsun hepsine. İnanıyorum ki A Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonluğu’na adını, spor tarihine de şanını ve namını yazdıracaktır. Ayaklarına taş değmesin, Allah yardımcıları olsun, Avrupa Şampiyonluğu da Türkiye’nin olsun.





#Devlet Bahçeli
#MHP
#Euro 2024
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