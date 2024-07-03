Bahçeli çeyrek finale yükselen A Milli takımı tebrik etti: Helal olsun hepsine

Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Takımımızın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek
EURO 2024
'te çeyrek finale yükselmesi üzerine millileri tebrik etti.
"Ayaklarına taş değmesin"
"Ayaklarına taş değmesin"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli şu ifadeleri kullandı;
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen, aynı zamanda ay yıldızlı formayı onurla taşıyan A Milli Futbol Takımımızı gönülden tebrik ediyor, bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum. Çok şükür Milli Takımımız göğsümüzü kabartıyor, gözlerimizi yaşartıyor, helal olsun hepsine. İnanıyorum ki A Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonluğu’na adını, spor tarihine de şanını ve namını yazdıracaktır. Ayaklarına taş değmesin, Allah yardımcıları olsun, Avrupa Şampiyonluğu da Türkiye’nin olsun.
#Devlet Bahçeli
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#Euro 2024
2 saat önce