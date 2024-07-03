Ferdi Kadıoğlu'ndan EURO 2024'te dikkat çeken istatistik

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, Avusturya'yı mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Millilerin yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, yakaladığı istatistikle turnuvaya damga vurdu.
A Milli Takım'ın EURO 2024'te tarih yazmaya devam ediyor.
Milliler, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.
Ay-yıldızlı ekibin yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu da performansıyla turnuvaya damga vurdu.
Opta verilerine göre EURO 2024'te 5+ şut pası veren (11), top kapan (10), pas arası yapan (7), ikili mücadele kazanan (28) ve çalım atan (5) tek fubolcu Ferdi Kadıoğlu oldu.
Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te 4 maçta 360 dakika forma giydi.
Milli futbolcu yüzde 85.5'lik pas isabet oranı yakalarken toplam 42.17 km mesafe kat etti.
Fenerbahçe forması giyen milli sol bekin, yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.
Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın önemli kulüplerinin listesinde olan başarılı futbolcudan iyi bir gelir elde etmeyi planlıyor.