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Spor

Ferdi Kadıoğlu'ndan EURO 2024'te dikkat çeken istatistik

10:38 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:14 - 3/07/2024 Çarşamba

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, Avusturya'yı mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Millilerin yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, yakaladığı istatistikle turnuvaya damga vurdu.

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A Milli Takım'ın EURO 2024'te tarih yazmaya devam ediyor.

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Milliler, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

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Ay-yıldızlı ekibin yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu da performansıyla turnuvaya damga vurdu.

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Opta verilerine göre EURO 2024'te 5+ şut pası veren (11), top kapan (10), pas arası yapan (7), ikili mücadele kazanan (28) ve çalım atan (5) tek fubolcu Ferdi Kadıoğlu oldu.

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Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te 4 maçta 360 dakika forma giydi.

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Milli futbolcu yüzde 85.5'lik pas isabet oranı yakalarken toplam 42.17 km mesafe kat etti.

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Fenerbahçe forması giyen milli sol bekin, yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

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Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın önemli kulüplerinin listesinde olan başarılı futbolcudan iyi bir gelir elde etmeyi planlıyor.

#Ferdi Kadıoğlu
#EURO 2024
#Türkiye
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