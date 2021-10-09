Gündem Bahçeliden Boğaziçi açıklaması Öğrenci değil provokatörler
POLİTİKA

Bahçeli'den Boğaziçi açıklaması: Öğrenci değil provokatörler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi’nde Rektör Prof. Naci İnci’nin önünü kesip, makam aracının üzerine çıkarak tepinen göstericilere tepki gösterdi. Bahçeli, "Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştıkları taşeronlardır. Öğrenci değil ajan provokatörlerdir" dedi. ABD'nin 'Ülkü Ocakları'na "terör örgütü" soruşturması başlatması hakkında da "ABD terörist görmek istiyorsa kendi yanaşmalarına baksın" diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçeliden Boğaziçi açıklaması: Öğrenci değil provokatörler
​Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 'Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda katıldı. Gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar veren Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

TÜRK GENÇLİĞİNE MESAJ

Yürekleri vatan, bakışları bayrak, duruşları mızrak olan Türk gençliği 'nerede' diye soranlara işte burada diyorum. Dimdik ayakta olduklarını haykırarak bildiriyorum. Türk gençliği istikbalin meşalesidir. Sizler cumhuriyetin 100. yıl dönümünün kutup başlarısınız. Hayalleri gerçeğe dönüştürecek potansiyel güçsünüz. Hain emellerin kökünü kazıyacak ümitsiniz.

BOĞAZİÇİ'NDEKİ OLAYLAR

Boğaziçi Üniversitesi rektörünün aracının üstünde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır. Üniversite kapılarında öğretim üyelerine, üniversite yönetimine taş atan, ellerinde sopayla dolaşan, önüne gelene hakaretler saydıran bir güruhun hain planları temsil ettiği çok açıktır. Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştıkları taşeronlardır. Bunlar öğrenci değil ajan provokatörlerdir.

Devlet Bahçeli: Rektörün aracının üzerine çıkan mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır
OYNAT 01:56
Devlet Bahçeli: Rektörün aracının üzerine çıkan mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 'Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi rektörünün makam aracının üzerine çıkan eylemci öğrenci ile ilgili konuştu.

Bahçeli, 'Boğaziçi Üniversitesi rektörünün aracının üstünde yarı çıplak tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır. Üniversite kapılarında öğretim üyelerine, üniversite yönetimine taş atan, ellerinde sopayla dolaşan, önüne gelene hakaretler saydıran bir güruhun hain planları temsil ettiği çok açıktır. Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştıkları taşeronlardır. Bunlar öğrenci değil ajan provokatörlerdir.' ifaderlrini kullandı.


Boğaziçi Üniversitesinde eylemci öğrenciler Rektör Naci İnci'nin aracının üzerine çıktı
OYNAT 01:18
Boğaziçi Üniversitesinde eylemci öğrenciler Rektör Naci İnci'nin aracının üzerine çıktı
Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Naci İnci, makam aracına binerken bir grup öğrencinin tacizlerine maruz kaldı.

Bununla yetinmeyen eylemci öğrenciler rektör Naci İnci'nin aracının üzerine çıktı. Öğrenciyi aracın üzerinden güvenlik görevlileri güçlükle indirdi.

PARKLARDAKİ YURT EYLEMLERİ

Türkiye devleti temel insani istekleri karşılamakla mükelleftir, yapılan da budur ancak yurt diyerek banklarda yatmak neyin nesidir. Yurt bahanesiyle yapılan eylemler terör bağlantılı.

Barınamıyoruz provokasyonu: Yurtta kalan da var öğrenci olmayan da
GÜNDEM
Barınamıyoruz provokasyonu: Yurtta kalan da var öğrenci olmayan da

ABD'YE ÜLKÜ OCAĞI TEPKİSİ

ABD terörist görmek istiyorsa kendi yanaşmalarına baksın. Sizden korkan sizin gibi namert olsun. ABD'nin kahramanı PKK'dır, YPG'dir, FETÖ'dür DEAŞ'tır. (ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocakları'nın "yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını" onaylamıştı.)

ABD'de 'Ülkü Ocakları'na "terör örgütü" soruşturması
DÜNYA
ABD'de 'Ülkü Ocakları'na "terör örgütü" soruşturması
Günler sürecek

Günler sürecek

​Göçerler zorlu dönüş yolculuğuna başladı.
Ömerli Barajının çevresi çöplüğe döndü

Ömerli Barajı'nın
çevresi çöplüğe döndü

Köylüler isyanda: Hayvanlarımız zehirleniyor.
AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı

AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​Sağlık Bakanı Koca illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara Bahçeli'den sert tepki.

"Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin."
Köylülerden ilginç yöntem

Köylülerden ilginç yöntem

Böbrek taşını düşürmek isteyen bu köye geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.