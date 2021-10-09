Bahçeli'den Boğaziçi açıklaması: Öğrenci değil provokatörler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 'Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda katıldı. Gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar veren Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

TÜRK GENÇLİĞİNE MESAJ

Yürekleri vatan, bakışları bayrak, duruşları mızrak olan Türk gençliği 'nerede' diye soranlara işte burada diyorum. Dimdik ayakta olduklarını haykırarak bildiriyorum. Türk gençliği istikbalin meşalesidir. Sizler cumhuriyetin 100. yıl dönümünün kutup başlarısınız. Hayalleri gerçeğe dönüştürecek potansiyel güçsünüz. Hain emellerin kökünü kazıyacak ümitsiniz.

BOĞAZİÇİ'NDEKİ OLAYLAR

Boğaziçi Üniversitesi rektörünün aracının üstünde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır. Üniversite kapılarında öğretim üyelerine, üniversite yönetimine taş atan, ellerinde sopayla dolaşan, önüne gelene hakaretler saydıran bir güruhun hain planları temsil ettiği çok açıktır. Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştıkları taşeronlardır. Bunlar öğrenci değil ajan provokatörlerdir.

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OYNAT 01:56 Devlet Bahçeli: Rektörün aracının üzerine çıkan mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 'Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi rektörünün makam aracının üzerine çıkan eylemci öğrenci ile ilgili konuştu.



Bahçeli, 'Boğaziçi Üniversitesi rektörünün aracının üstünde yarı çıplak tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır. Üniversite kapılarında öğretim üyelerine, üniversite yönetimine taş atan, ellerinde sopayla dolaşan, önüne gelene hakaretler saydıran bir güruhun hain planları temsil ettiği çok açıktır. Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştıkları taşeronlardır. Bunlar öğrenci değil ajan provokatörlerdir.' ifaderlrini kullandı.





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PARKLARDAKİ YURT EYLEMLERİ

Türkiye devleti temel insani istekleri karşılamakla mükelleftir, yapılan da budur ancak yurt diyerek banklarda yatmak neyin nesidir. Yurt bahanesiyle yapılan eylemler terör bağlantılı.

GÜNDEM Barınamıyoruz provokasyonu: Yurtta kalan da var öğrenci olmayan da

ABD'YE ÜLKÜ OCAĞI TEPKİSİ

ABD terörist görmek istiyorsa kendi yanaşmalarına baksın. Sizden korkan sizin gibi namert olsun. ABD'nin kahramanı PKK'dır, YPG'dir, FETÖ'dür DEAŞ'tır. (ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocakları'nın "yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını" onaylamıştı.)