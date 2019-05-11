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Gündem Bahçeliden Cem Yılmaza Önce elbiseni değiştir
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POLİTİKA

Devlet Bahçeli'den Cem Yılmaz'a yanıt - Devlet Bahçeli Cem Yılmazı artık sevemem dedi

Bahçeli'den Cem Yılmaz'a: Önce elbiseni değiştir

YSK'nın seçimlerin tekrarlanması kararının ardından CHP-HDP-İyi Parti ittifakının adayı olan ve geçtiğimiz günlerde Kandil'den de destek mesajı alan Ekrem İmamoğlu'na bazı sanatçılar destek mesajları atmıştı. MHP Lideri Bahçeli hem bu sanatçılarla ilgili görüşlerini paylaştı, hem de komedyen Cem Yılmaz için "Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Lideri Bahçeli ve Cem Yılmaz.
MHP Lideri Bahçeli ve Cem Yılmaz.

Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart'taki seçimleri iptal etmesi ve 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yeniden sandığı işaret etmesinin ardından gündem yeniden seçim oldu.

Seçimlere CHP-HDP ve İyi Parti'nin ortak adayı olarak giren ve Vodafone Park Saldırısı ile Güvenpark saldırısını planlaması nedeniyle elinde 82 şehidimiz kanı olan PKK yöneticisinden de geçtiğimiz günlerde destek alan Ekrem İmamoğlu'na kimi sanatçılar da mesajlarıyla destek oldu.

İmamoğlu'na destek vermeyen sanatçılar kısa sürede hedef haline getirilirken, destek mesajı atan isimlerden biri olan komedyen Cem Yılmaz'a, MHP Lideri Bahçeli'den yanıt geldi.

TV'ler 'olmayan' sanatçıları 'olur' hale getiriyor

Gazetecilerle iftar programında bir araya gelen Bahçeli, sanatçılardan gelen tepkilerle ilgili olarak şunları söyledi:

"Türkiye’de TV’ler olmayan sanatçıları olur hale getiriyorlar. O kadar yükseldikten sonra bir laf etmesi lazım. Onları dikkate almıyorum ben.

Herkes Cem Yılmaz Bey’i sever ve çok güler. Ben ise onu görünce ‘önce bir elbiseni değiştir’ derim. Kravat tak, hatta takma başka bir şeyler yap.

Cem Yılmaz.

Yüzde 51'e saygı duyulmalı

Belediye seçiminde oy vereceksen git ver ama sana yönelmiş sevgiyi siyaseten istismar edip hepimizin alerjisini toplamaya vesile olma.Yüzde 49’u sevebilirsin ama yüzde 51’e de saygı duy. Ben, Cem Yılmaz’ı bundan sonra sevemem."

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