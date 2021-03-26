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POLİTİKA

Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin açıklama: İç ve uluslararası hukuka uygun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin yaptığı açıklamada "İç ve uluslararası hukuka uygun" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçeliden İstanbul Sözleşmesinin feshine ilişkin açıklama: İç ve uluslararası hukuka uygun
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Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshi bize göre isabetli ve hayırlıdır.

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