Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin açıklama: İç ve uluslararası hukuka uygun

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur.
İstanbul Sözleşmesi'nin feshi bize göre isabetli ve hayırlıdır.
Ayrıntılar geliyor...
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur.
İstanbul Sözleşmesi'nin feshi bize göre isabetli ve hayırlıdır.
Ayrıntılar geliyor...
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