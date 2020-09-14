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Gündem Bakan Akar KKTCli kardeşlerimizin güvenliği, bekası için her türlü şeyi yaptık, yapmaya hazırız
POLİTİKA

Bakan Akar: ​KKTC'li kardeşlerimizin güvenliği, bekası için her türlü şeyi yaptık, yapmaya hazırız

Bakan Akar: KKTC'li kardeşlerimizin güvenliği, bekası için her türlü şeyi yaptık, yapmaya hazırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz Kıbrıs'ı milli mesele kabul ediyoruz ve buradayız. Burada bize düşen görev neyse, 1974'te ne yaptıysak aynı ruh, aynı heyecan, aynı esaslar dahilinde KKTC'li kardeşlerimizin güvenliği, bekası için her türlü şeyi yaptık, yapmaya hazırız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Haber Merkezi DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’nın “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetlerini takip etti.

Faaliyetler kapsamında, denizden sızma harekatı gerçekleştirildi, belirlenen hedefler deniz topçularının atışları, komandolar ve F-16 tarafından tam isabetle vuruldu.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi KKTC'de
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi KKTC'de

Bakan Akar şu açıklamayı yaptı:

  • "Biz Kıbrıs'ı milli mesele kabul ediyoruz ve buradayız. Burada bize düşen görev neyse, 1974'te ne yaptıysak aynı ruh, aynı heyecan, aynı esaslar dahilinde KKTC'li kardeşlerimizin güvenliği, bekası için her türlü şeyi yaptık, yapmaya hazırız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın."

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Kabul etmemiz mümkün değil
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Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Kabul etmemiz mümkün değil
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