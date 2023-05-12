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Bakan Akar’dan dörtlü zirve açıklaması: Tahıl anlaşması uzatılacak mı?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul’da Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkilileri arasında gerçekleştirilen dörtlü formattaki toplantıya ilişkin, “Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor” dedi.

10:01 . 12/05/2023 Cuma
IHA
Hulusi Akar

Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar
, dün Kurtaran 2023 tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin ardından personele hitap etti. Başarılı geçen tatbikat dolayısıyla personeli tebrik eden Akar, TSK’nın etkin, caydırıcı ve saygın özelliklerine vurgu yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığını ifade eden Akar, “Bütün unsurlarımız angaje olmuş vaziyette. Bir tarafta terörle mücadele, denizlerimiz ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunması diğer taraftan da dost ve kardeşlerimizle iş birliğimiz, onlara haklı davalarında desteğimiz söz konusu” diye konuştu.

“Bizim gizli bir ajandamız yok”

Türkiye’nin refahı ve bekası için çalıştıklarını, bu konuda Mehmetçiğin üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiğini dile getiren Akar, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki gelişmelere ilişkin şunları söyledi:

  • “Başta Yunanistan olmak üzere hiçbir komşumuza karşı saldırgan tutum içinde değiliz. Uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, diyalog ve barışçıl yol ve yöntemlerle sorunların çözülmesinden yanayız. Ege Denizi dostluk denizi olsun, zenginlikleri adil şekilde iki tarafın insanları paylaşsın, güven içinde, mutlu müreffeh şekilde yaşasınlar diyoruz. İki ülke arasında turizm döneminde tatbikatların yapılmamasına yönelik moratoryum var. Bunu genişletmeye hazır olduğumuzu ve bu konuyu görüşebileceğimizi kendilerine söyledik. Bekliyoruz. Bizim gizli bir ajandamız yok.”

“30 milyon tondan fazla tahıl taşındı”

Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu uluslararası çaptaki gıda krizinin çözümüne yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri ile oluşturulan Tahıl Koridoru’na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, “Türkiye’nin desteğiyle imzalanan Karadeniz Tahıl İnisiyatifi ile 30 milyon tondan fazla tahıl ihtiyaç sahibi ülkelere sevk edildi. Bu ne demek? Açlığın önlenmesi, istikrarın korunması demek” ifadesini kullandı. Konuyla ilgili olarak Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkilileri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen dörtlü formattaki toplantıya ilişkin de Akar, şu açıklamalarda bulundu:

  • “Gelen ilk bilgiler kapsamında İstanbul’daki toplantı olumlu geçti. Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor. Bununla beraber bizim Ukrayna limanlarında ticari gemilerimiz var. 6 geminin güvenli bir şekilde ülkemize dönmesi konusunda çerçeve bir mutabakat sağlandığını söylediler. Bu istikamette çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Marmaris açıklarındaki gemiye helikopterle indi

Marmaris açıklarında jenerik bir senaryo çerçevesinde gerçekleştirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı tatbikatlarından Kurtaran 2023’te satha çıkma yeteneğini kaybetmiş bir denizaltıdan personelin kurtarılmasına yönelik tatbikat icra edildi. 17 ülkeden 41 personelin de katıldığı tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri Milli Savunma Bakanı Akar’ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile tatbikatın sancak gemisi TCG Alemdar’a gelmesiyle başladı. Marmaris açıklarındaki yerli ve milli üretim gemiye helikopterle inen Bakan Akar ve beraberindeki komutanlara ilk olarak tatbikata ilişkin brifing verildi. Brifingin ardından köprüüstüne geçen Akar ve komutanlar buradan faaliyetleri takip etti.

Bakan Akar’ın yoğun mesaisi

Faaliyetler ilk olarak denizaltıdan fiili serbest çıkış eğitimi ile başladı. Uzaktan kumandalı sualtı aracı ile yapılan çalışmalar sonrası tıbbi müdahale eğitimleri ile dalış faaliyetlerine geçildi. Faaliyetleri yerinde takip eden Akar sonrasında personeli tebrik etti. Kurtaran 2023’ün seçkin gözlemci günü, planlı faaliyetlerin başarıyla gerçekleşmesinin ardından başarıyla tamamlandı. Öte yandan Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Kurtaran 2023 öncesinde Konya’daki Anadolu Kartalı 2023’e de katıldı. Buradaki seçkin gözlemci günü faaliyetlerini takip eden Akar ve beraberindeki komutanlar daha sonra Aksaz’a geçti.

Bakan Akar TCG Anadolu'da Yeni Şafak'ın sorularını yanıtladı: Cin şişeden çıktı
Bakan Akar TCG Anadolu'da Yeni Şafak'ın sorularını yanıtladı: Cin şişeden çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk donanmasının son gururu TCG Anadolu gemisinde, Yeni Şafak'a önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgede ve küresel çapta çok güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Türkiye olmadan herhangi bir şekilde Orta Doğu’da, Akdeniz'de Trakya’da Kafkasya'da bir problem çözemezsiniz" dedi. Türkiye'nin bir vekalet savaşında olduğunu ifade eden Akar, "Birtakım unsurları örgütleyip PKK yapıp, bizi yavaşlatıyor, durdurmaya çalışıyorlar" dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonlar nedeniyle teröristlerin iki geceyi aynı yerde geçiremediğini belirten Bakan, "Bunlar seçimlerden medet umuyorlar. ‘Bunlar gelecekler bizi kurtaracaklar yoksa biz geberdik’ diyorlar." ifadelerini kullandı. TCG Anadolu'nun Türk ordusu için öneminin de altını çizen Bakan Akar, "Cin şişeden çıktı. Bundan sonra daha da çetin, daha ileri teknoloji, daha yüksek teknoloji üzerine çalışılacak." şeklinde konuştu.


#Hulusi Akar
#tahıl koridoru
#rusya
#moskova
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