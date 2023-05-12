Bakan Akar’dan dörtlü zirve açıklaması: Tahıl anlaşması uzatılacak mı?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk donanmasının son gururu TCG Anadolu gemisinde, Yeni Şafak'a önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgede ve küresel çapta çok güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Türkiye olmadan herhangi bir şekilde Orta Doğu’da, Akdeniz'de Trakya’da Kafkasya'da bir problem çözemezsiniz" dedi. Türkiye'nin bir vekalet savaşında olduğunu ifade eden Akar, "Birtakım unsurları örgütleyip PKK yapıp, bizi yavaşlatıyor, durdurmaya çalışıyorlar" dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonlar nedeniyle teröristlerin iki geceyi aynı yerde geçiremediğini belirten Bakan, "Bunlar seçimlerden medet umuyorlar. ‘Bunlar gelecekler bizi kurtaracaklar yoksa biz geberdik’ diyorlar." ifadelerini kullandı. TCG Anadolu'nun Türk ordusu için öneminin de altını çizen Bakan Akar, "Cin şişeden çıktı. Bundan sonra daha da çetin, daha ileri teknoloji, daha yüksek teknoloji üzerine çalışılacak." şeklinde konuştu.