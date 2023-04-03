Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sığınmacı akını' iddialarına yalanlama: Yasa dışı geçişlere asla izin verilmiyor

Bakan Akar- Kemal Kılıçdaroğlu
Hatay Kırıkhan’da şehit aileleri ve gazilerle yaptığı iftar sonrası açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
"Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor"
sözlerine yanıt verdi.
Hudut güvenliğiyle ilgili ortaya atılan asılsız iddiaları yalanlayan Bakan Akar, "
Türkiye'ye sığınmacı akını olduğu iddiaları yalan. Yasa dışı geçişlere asla izin verilmiyor. Gerçeği yansıtmayan fotoğraf ve videolarla yorumlar yapılıyor. Sosyal medyada paylaşılan görseller başka ülkelere ait. Bu konuları günlük siyasete karıştırmayalım, Mehmetçik'in emeğine saygı.
Mehmetçik 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızı koruyor
"
dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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1 saat önce