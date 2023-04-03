Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sığınmacı akını' iddialarına yalanlama: Yasa dışı geçişlere asla izin verilmiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay’da şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı. Son 3 ayda 340 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Akar, “Bunların arkasında kim olursa olsun, ister silah, ister helikopter, ister para versinler, teröristleri etkisiz hale getirmekte kararlıyız” dedi.