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Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sığınmacı akını' iddialarına yalanlama: Yasa dışı geçişlere asla izin verilmiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'nun "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor" iddialarını yalanlayarak, "Türkiye'ye sığınmacı akını olduğu iddiaları yalan. Yasa dışı geçişlere asla izin verilmiyor. Gerçeği yansıtmayan fotoğraf ve videolarla yorumlar yapılıyor. Sosyal medyada paylaşılan görseller başka ülkelere ait. Bu konuları günlük siyasete karıştırmayalım, Mehmetçik'in emeğine saygı. Mehmetçik 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızı koruyor" dedi.

10:21 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bakan Akar- Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Akar- Kemal Kılıçdaroğlu

Hatay Kırıkhan’da şehit aileleri ve gazilerle yaptığı iftar sonrası açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
"Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor"
sözlerine yanıt verdi.
Hudut güvenliğiyle ilgili ortaya atılan asılsız iddiaları yalanlayan Bakan Akar, "
Türkiye'ye sığınmacı akını olduğu iddiaları yalan. Yasa dışı geçişlere asla izin verilmiyor. Gerçeği yansıtmayan fotoğraf ve videolarla yorumlar yapılıyor. Sosyal medyada paylaşılan görseller başka ülkelere ait. Bu konuları günlük siyasete karıştırmayalım, Mehmetçik'in emeğine saygı.
Mehmetçik 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızı koruyor
"
dedi.
Ayrıntılar geliyor...

#Hulusi Akar
#MSB
#mehmetçik
1 saat önce
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