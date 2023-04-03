Arkalarında kim olursa olsun kararlıyız

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da temaslarını sürdüren Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, önceki akşam Serinyol’daki 8’inci Komando Tugay Komutanlığı’nda şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı. Son 3 ay içinde 340 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bakan Akar, “Bunların arkasında kim olursa olsun, ister silah, ister helikopter, ister mühimmat, ister para versinler, teröristleri etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Terörist neredeyse hedefimiz orası” dedi. Terörle mücadelenin artan bir şiddette, tempoda, taarruzi bir ruhla, azim ve kararlılıkla devam ettiğinin altını çizen Akar, “40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan bu beladan milletimizi kurtarmakta azimli ve kararlıyız, buna da muktediriz” diye konuştu. Akar, “Asil milletin sevgisi, güveni ve duası bizimle beraber oldukça bizim yenemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yok. Bizim binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi mesleki değerlerimizle birlikte, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda mücadelemiz aralıksız sürüyor” diye konuştu.

MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Şehit ailelerini “baş tacı” olarak nitelendiren Akar, “85 milyon vatandaşımızın rahat, huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için birilerinin hudutları beklemesi, nöbet tutması, mücadele etmesi lazım. Silahlı Kuvvetlerimiz personeliyle bu mücadeleyi vermezse bize yaşam hakkı vermezler. Etrafımızda ülkemize, milletimize karşı düşmanca hesapları olan birçok tehdit var. Bunlara karşı biz de Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışı içerisinde mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Hür, bağımsız, başımız dik yaşayabilmemiz için bu mücadeleyi vermemiz şart” şeklinde konuştu.

YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ

Depremzedelerin acılarını dindirmek, yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak ilk andan itibaren çalıştıklarını söyleyen Bakan Akar, “Nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek bu depremin yaralarını da saracağız” dedi. Ayrıca emekli, muvazzaf, sivil, asker tüm personel ile şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarının iyileştirilmesi için diğer kurumlarla koordineli çalıştıklarını ifade eden Bakan akar, konuya yönelik çalışmaların TBMM’nin takdirine sunulduğunun altını çizdi.







