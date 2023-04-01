|
Reklam
Reklam
Gündem

Terör seviciler birer birer ifşa oluyor: CHP'li Ufuk Emre Bektaş'ın PKK'yı savunduğu paylaşımları ortaya çıktı

CHP'deki terör destekçisi isimler ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı Eda Ezgi Yıldız'ın terör örgütü DHKP-C'yi öven paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından şimdi de CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş'ın PKK seviciliği yaptığı sosyal medya paylaşımları gün yüzüne çıktı. Bektaş'ın paylaşımlarında terör örgütü PKK'yı savunduğu hatta devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) suçladığı görüldü.

23:45 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP'li Ufuk Emre Bektaş'ın terör örgütü PKK'yı savunduğu paylaşımları ortaya çıktı.

CHP'li Ufuk Emre Bektaş'ın terör örgütü PKK'yı savunduğu paylaşımları ortaya çıktı.

CHP içerisindeki terör destekçisi isimler birer birer gün yüzüne çıkıyor. CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş'ın terör örgütü PKK'yı savunup, devleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) suçladığı tweetler ortaya çıktı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri ve İSYÖN A.Ş'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışan Eda Ezgi Yıldız'ın DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın teröristler tarafından rehin alındığı anın görüntüsünü paylaşarak yaptığı terör seviciliği infiale neden oldu.

CHP'de terör seviciler birer birer gün yüzüne çıkıyor

Yıldız'ın skandalına tepkiler katlanarak çoğalırken CHP'li bir ismin daha terörü destekleyen paylaşımları ortaya çıktı.

CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş'ın sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı savunan paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

PKK seviciliğiyle de yetinmeyen Bektaş'ın devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) suçladığı görüldü.

CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş


#CHP
#Ufuk Emre Bektaş
#PKK
#öven paylaşımlar
#İBB
#İstanbul
#Ezgi Yıldız
43 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.