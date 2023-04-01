Terör seviciler birer birer ifşa oluyor: CHP'li Ufuk Emre Bektaş'ın PKK'yı savunduğu paylaşımları ortaya çıktı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski partisi CHP'ye ve Altılı Masa'ya yönelik eleştirilerde bulundu. CHP'nin kendisine kumpas kurduğunu belirten İnce, Altılı Masa'nın ise hayali bir koalisyon olduğunu, bir siyaset mühendisliği projesi olduğunu ifade etti.