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Bakan Bolat Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Cüneyd ile görüştü

Bakan Bolat Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Cüneyd ile görüştü

22:4110/06/2025, Salı
AA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'i Bakanlık binasında ağırladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'i Bakanlık binasında ağırladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım işbirliği konuları ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ile görüştü.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta yapılan görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü dostluk, kardeşlik ve dayanışma ilişkilerini bir kez daha teyit ettiklerini belirten Bolat, "İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak, ekonomik sektörlerimizin karşılıklı işbirliğini güçlendirmek ve karşılıklı yatırımları teşvik etmek amacıyla somut işbirliği alanlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.


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