Bakan Bolat Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Cüneyd ile görüştü

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta yapılan görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü dostluk, kardeşlik ve dayanışma ilişkilerini bir kez daha teyit ettiklerini belirten Bolat, "İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak, ekonomik sektörlerimizin karşılıklı işbirliğini güçlendirmek ve karşılıklı yatırımları teşvik etmek amacıyla somut işbirliği alanlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.