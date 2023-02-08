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Bakan Bozdağ açıkladı: Deprem bölgesinde adli süreçlerdeki bilumum süre 15 gün uzatıldı

Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup da deprem bölgesinde yakınları olan avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreler depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatıldı.

07:53 . 8/02/2023 Çarşamba
DHA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Bozdağ paylaştığı mesajda "Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup da deprem bölgesinde yakınları olan avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatacağız" ifadelerine yer verdi.




#Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
#Avukat
#Deprem
2 hours ago
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Bakan Bozdağ açıkladı: Deprem bölgesinde adli süreçlerdeki bilumum süre 15 gün uzatıldı
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