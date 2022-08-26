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POLİTİKA

Bakan Bozdağ'dan 'Gülşen'i derhal serbest bırakın' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na: Hakim ve savcılara kimse emir veremez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplilere 'sapık' dediği için tutuklanan Gülşen'e sahip çıkarak, 'Derhal serbest bırakın' çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden yanıt veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bilinmeli ki kimse, hakim ve savcılara, emir ve talimat veremez; tavsiye ve telkinde bulunamaz; onları hedef gösteremez." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Bozdağdan Gülşeni derhal serbest bırakın çağrısı yapan Kılıçdaroğluna: Hakim ve savcılara kimse emir veremez
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ.

Konserinde imam hatip liselilere 'sapık' diyen ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan şarkıcı Gülşen, tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Gülşen'in tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından hakim ve savcılara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sanatçıyı derhal serbest bırakın" dedi.

BAKAN BOZDAĞ'DAN TEPKİ

Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İHL’lere ve İmam Hatip Liselilere iftira atana; kin, nefret ve ayrımcılık içeren sözleri sarf edene karşı; İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatiplilere sahip çıkan CHP’nin Genel Başkanı dahil tek bir CHP’li yetkilinin açıklamasını duyduk mu? Yok. Buna şaşırdık mı? Asla. Bildik CHP işte." dedi.

"CHP HELALLEŞMEDE SAMİMİ DEĞİL"

"İHL’lilere iftira atana; kin, nefret ve ayrımcılık diliyle hitap edene sahip çıkarak mı CHP İHL’liler ile helalleşecek?" ifadelerini kullanan Bakan Bozdağ, "Anlaşılıyor ki “Helalleşme” politikasında CHP, samimi değildir ve “Helalleşme”yi sadece bir seçim stratejisi olarak kullanmaktadır." açıklamasında bulundu.

"KİMSE HAKİM VE SAVCILARA EMİR VEREMEZ"

Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakimleri ve savcılara tehdidi, hakareti ve onları hedef göstermeyi alışkanlık hâline getiren Kılıçdaroğlu’nu bir kez daha kınıyorum. Bilinmeli ki kimse, hakim ve savcılara, emir ve talimat veremez; tavsiye ve telkinde bulunamaz; onları hedef gösteremez.

Hakim ve savcılarımız hakkında söylediği çirkin sözler, hakim ve savcıların değil söyleyenin karakterini ve ahlak seviyesini gösterir. Bizim ahlakımız, bu çirkin sözleri sarfedene karşı aynen iadeye dahi izin vermez. Ama biliriz ki kötü söz, sadece ve sadece sahibini tavsif eder."

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