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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu’ndan ABD’nin F -16 kararı yorumu: Olumlu karşılıyoruz nihayete ermesi gerek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’nin F-16 kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Kararı olumlu karşıladıklarını belirten Çavuşoğlu, “Teknik görüşmeler yapıcı bir ortamda devam ediyor. Olumlu karşılıyoruz. Bir an önce nihayete yol açması gerekiyor, yasanın da onaylanması gerekiyor” dedi

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu’ndan ABD’nin F -16 kararı yorumu: Olumlu karşılıyoruz nihayete ermesi gerek
Bakan Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’nin F-16 kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Kararı olumlu karşıladıklarını belirten Çavuşoğlu, “Teknik görüşmeler yapıcı bir ortamda devam ediyor. Olumlu karşılıyoruz. Bir an önce nihayete yol açması gerekiyor, yasanın da onaylanması gerekiyor” dedi.

ABD'DEN F-16 KARARI: SATIŞ İÇİN KISITLAYICI KOŞULLAR KALDIRILDI

ABD'de alınan karar gereği F-16 uçaklarının satışı için kısıtlayıcı maddeler tasarıdan çıkarıldı.

ABD Temsilciler Meclisince sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı. ABD Kongresinin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesi, 857 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısına son halini verdi.

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