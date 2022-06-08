Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya tepkisi: Endişelerimizin karşılanması için somut adımlar atılmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile düzenlediği basın toplantısında İsveç ve Finlandiya ile ilgili olarak ''Bu süreçte Avrupa ülkelerinde PKK/YPG’nin terör örgütünün paçavraları ile gösterilerinin arttırmasının tesadüf olmadığını düşünüyoruz. 2 ülkenin NATO üyeliği konusunda ortaya koyduğumuz tavrın gerekçelerini herkes biliyor. Bir taraftan kararlılığımızı sürdürürken bir tarafta da diyaloğu sürdürüyoruz. Türkiye'nin endişelerinin meşru olduğunu herkes kabul ediyor. Endişelerin karşılanması konusunda somut adımların da atılması gerekiyor. 2 ülkenin verdiğimiz yazılı belgeye dönüşünü bekliyoruz'' açıklamasında bulundu.

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