Bakan Dönmez'den 'seçim güvenliği' açıklaması: Siber saldırılara karşı gerekli önlemleri aldık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tvnet'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Geçtiğimiz yıl ilk fazda keşfe rastlayınca bu bölgeye girmeye karar verdik. Makineleri çıkardığımızda kışa denk geldik, 2 bin 500 rakımlardan bahsediyoruz. Mart ayı gibi sondaja başladık. Bir hafta önce de müjdeyi paylaştık. İlk değerlendirmeler de oldukça pozitif. Petrol var, o bölgenin günlük 100 bin varil potansiyeli var. Geçen yılı biz 80 bin varil günlük ortalamayla tamamladık. 4-5 yıl önce bu 50 bin varil civarıydı. Bu yıl toplamda 100 bine çıkıyoruz. Bölgeden çıkardığımız petrolleri de buraya getirdik." dedi.