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Bakan Dönmez'den 'seçim güvenliği' açıklaması: Siber saldırılara karşı gerekli önlemleri aldık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerle ilgili "Siber saldırılara karşı gerekli önlemleri aldık. Yine kritik noktalarda bulunan genel aydınlatma tesislerinin çalışır durumları ve teçhizat kontrolleri tamamlandı." açıklamasında bulundu.

10:06 . 8/05/2023 Pazartesi
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Fatih Dönmez

Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14 Mayıs seçimlerinin güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dönmez'in açıklaması şu şekilde;
"Siber saldırılara karşı gerekli önlemleri de aldık. SCADA ve iletişim altyapısı kontrollerini yaptık. Seçim günü kritik bölgeler için Emniyet Genel Müdürlüğümüzden destek talebinde bulunduk.

"Kriz merkezlerini oluşturduk"

İletişim sistemlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşılık Mobil Telsiz Sistemi ve Uydu Telefonu alternatifleri hazırlandı. Seçim günü görev alacak arıza ekip personeli sayılarını belirledik ve kriz merkezlerini oluşturduk.

"Bakım ve onarım işlemleri yapıldı"

Yine kritik noktalarda bulunan genel aydınlatma tesislerinin çalışır durumları ve teçhizat kontrolleri tamamlandı. Envanterimize kayıtlı bütün jeneratörlerin durumları belirlenerek gerekli bakım ve onarım işlemleri yapıldı. Ayrıca jeneratörlerimiz kritik noktalar göz önünde bulundurularak operasyon merkezlerimize dağıtıldı.
14 Mayıs’ta tüm seçmenlerimizin oylarını güven içerisinde kullanabilmesi için Bakanlık olarak bütün kurum ve kuruluşlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu süreçlerde il ve ilçe oy toplama merkezleri, seçim kurulları, adliye binaları, seçimde kullanılacak havaalanları, parti binaları ve Yüksek Seçim Kurulu gibi kritik noktaları besleyen şebeke unsurlarında ivedilikle bakım çalışmaları yapıldı.


#Fatih Dönmez
#Seçim
#Siber saldırı
37 dakika önce
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