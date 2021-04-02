Gündem Bakan Ersoy AKM, dünyadaki en önemli 10 kültür merkezi arasında yer alacak
İSTANBUL

Bakan Ersoy: AKM, dünyadaki en önemli 10 kültür merkezi arasında yer alacak

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sayesinde İstanbul'un dünya çapında öncü kültür sanat şehri olacağını söyleyen Bakan Ersoy, "İçinde 2 bin 38 kişilik bir opera salonu ve 805 kişilik bir tiyatro salonumuz olacak. Aynı zamanda bir kültür sokağı oluşturuyoruz. Bu sokağın en önemli noktalarından biri de iki katlı kütüphanemiz. Ayrıca oluşturduğumuz 3 katlı müzik platform merkezi sayesinde genç müzisyenlerimizin yetişmesini hedefliyoruz” diye konuştu. Ersoy, tüm bu özellikleri sayesinde AKM'nin dünyadaki en önemli 10 kültür merkezi arasında yer alacağının altını çizdi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Ersoy: AKM, dünyadaki en önemli 10 kültür merkezi arasında yer alacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

İnşaatın bitimine kısa bir süre kala Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'de medya kuruluşlarının genel yayın müdürleri, genel müdürleri, temsilcileriyle bir araya geldi.


Program Bakan Ersoy’un sunumu ile başladı. Atatürk Kültür Merkezi’nin kaba inşaatının yüzde 90’nının bittiğini söyleyen Bakan Ersoy, “Mekanik inşaatının ise büyük bir kısmı tamamlandı. Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) inşaatının maliyeti tahmini 1.8 milyar. Merkez dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında 32 ay gibi kısa bir süre inşaatı tamamlanmış olacak” diye konuştu.


“AKM 29 EKİMDE AÇILACAK”

Atatürk Kültür Merkezi’nin dünyadaki en önemli 10 kültür merkezi arasında yer alacağını söyleyen Bakan Ersoy, “Atatürk Kültür Merkezi’nin 100 bin metrekarelik bir kapalı alanı var.

Bu projeyi yaparken amacımız İstanbul’un dünya çapında öncü kültür sanat şehri olmasıdır.

Atatürk Kültür Merkezi’nin açılış tarihi cumhurbaşkanımız 29 Ekim olarak açıkladı. Merkezin kaba inşaatının yüzde 90’nı bitti. Sadece mekanik montajı kaldı” diye konuştu.

AKM'nin inşaatı yıl sonuna kadar bitirilecek
GÜNDEM
AKM'nin inşaatı yıl sonuna kadar bitirilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıkladı: AKM inşaatı 2021 yılında tamamlanacak
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıkladı: AKM inşaatı 2021 yılında tamamlanacak

“DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE İSİM YAPMIŞ SANATÇILARLA GÖRÜŞÜYORUZ”

Atatürk Kültür Merkezi'nde kullanılan mekaniklerin çok özel olduğunu belirten Bakan Ersoy, “Şu an en son teknoloji Atatürk Kültür Merkezi'nde uygulanıyor. Biz de dışarıdan 85 uzman kadro atama hakkı aldık.

20 ekip de bakanlığımızdan dahil ederek 100 özel kadro ile Atatürk Kültür Merkezi'ni yöneteceğiz.

Atatürk Kültür Merkezi'nde aynı zamanda bir sanat danışma kurulu oluşturuyoruz. Bu sanat danışma kurulu dünyada ve Türkiye'de isim yapmış sanatçılarla görüşüyor” ifadelerini kullandı.


Bakan Ersoy, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Atatürk Kültür Merkezi’nin içinde 2 bin 38 kişilik bir opera salonu var. Bir de 805 kişilik bir tiyatro salonumuz olacak. Bu tiyatro salonu ile ilgili akustik yatırımları gerçekleştirdik. Aynı zamanda bir kültür sokağı oluşturuyoruz.

Bu kültür sokağının içerisinde en önemli noktalardan biri de iki katlı kütüphanemizin olması.

Yine Atatürk Kültür Merkezi içerisinde 3 katlı bir müzik platform merkezi oluşturuyoruz. Atatürk Kültür Merkezi müzik stüdyomuzda genç müzisyenlerimizin yetişmesini hedefliyoruz.”

AKM inşaatında koronavirüse rağmen çalışmalar sürüyor
GÜNDEM
AKM inşaatında koronavirüse rağmen çalışmalar sürüyor

“423 ARAÇLIK BİR OTOPARK PLANLADIK”

Merkezde 423 araçlık bir otopark planladıklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Atatürk Kültür Merkezi'nde çok amaçlı salonlar var. O salonlardan biri 2 katlı 386 metrekarelik toplantı, sergi, konser gibi faaliyetlerinin düzenlenebileceği bir salon.

Beyoğlu kültür yolu boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler bu salondan yönlendirilecek.

Sadece bir noktada bir aktiviteyi gerçekleştirmek istemiyoruz. Beyoğlu'nun farklı yerlerinde de olsun istiyoruz. Dışarıda bulunan cam binayı ise güzel bir galeri şeklinde düzenlemek istiyoruz. Bu galerinin içine küçük bir cep sineması yerleştirdik” dedi.

Yeni AKM inşaatı tam gaz: Opera salonu ortaya çıktı
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2018 yılında yıkılan ve yeni proje kapsamında ele alınan Yeni AKM projesi inşaatında son durum havadan görüntülendi.
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Yıkımının ardından yaklaşık bir yıl sonra başlayan proje çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
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Havadan görüntülenen inşaat alanından Yeni AKM projesinin opera salonu iskeletinin ortaya çıktığı görüldü.
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Yeni AKM projesinde 2 bin 500 kişilik opera salonu, ayrıca 800 kişilik tiyatro, 1000 kişilik konferans, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane, kafeterya ve restoranlar ve 885 araçlık otopark bulunuyor.
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Atatürk Kültür Merkezi, 1969 yılında Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları’nın eserlerini icra etmesi amacıyla açılmıştı.
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O zamanlar dünyanın en büyük 4.Sanat merkezi olan bina, 1970 yılında meydana gelen büyük yangın sonrası tekrar onarılarak 1977 yılında Atatürk Kültür Merkezi adını almıştı.
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2008 yılından itibaren kullanılmayan bina 2018 yılında yeniden projelendirdi. Eskiyen yapı yıkıldı, yenisinin temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da atıldı. Yeni AKM aslına uygun olarak tasarlandı. Projeyi, eski binanın mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu çizdi.
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Yeni AKM inşaatı tam gaz: Opera salonu ortaya çıktı
İstanbul Taksim'de temeli 2019 yılının Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi binası yükselmeye başladı. Hummalı bir çalışmanın sürdüğü inşaat sahasında sanatçıların performanslarını sergileneceği opera salonu ortaya çıktı.

İstanbul'a muhteşem bir eser daha: Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı
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Yeni Atatürk Kültür Merkezinin kaba inşaatı tamamlanırken dış kaplama işçiliği sürüyor.
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İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan merkezin inşaatında çalışmalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun yürütülüyor.
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5 bloktan oluşacak yapı tamamlandığında içerisinde 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde, 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde, 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak.
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Çalışmaları denetleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AKM'nin Beyoğlu kültür yolunun ana merkezlerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:
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Yeni AKM tamamlandığında dünyanın ve Avrupa'nın sayılı kültür merkezlerinden biri olacak. Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı.
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Genel işçiliğinin ise yüzde 45'i bitti. Alt katlarda da ince işçilik çalışmaları sürüyor. İnşaat çalışmaları koronavirüs önlemleriyle devam ediyor.
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Pandemi döneminde kısmen bir yavaşlama oldu. Bölgemizde böyle bir merkezin yapılması bizi de heyecanlandırıyor.
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Bölgemizde bulunduğu için buranın inşaatını yakından takip ediyoruz.
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İstanbul'a muhteşem bir eser daha: Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı
Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl 10 Şubat'ta atılan Taksim Meydanı'ndaki yeni Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) kaba inşaatı tamamlandı. Yeni AKM tamamlandığında dünyanın ve Avrupa'nın sayılı kültür merkezlerinden biri olacak.

Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı
OYNAT 00:59
Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı
Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl 10 Şubat'ta atılan yeni Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) yapımı sürüyor. İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan merkezin inşaatında çalışmalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun yürütülüyor. 5 bloktan oluşacak Atatürk Kültür Merkezinin yapımında kaba inşaat tamamlandı. Kültür kompleksi olarak planlanan merkezin dış kaplama işçiliği ise devam ediyor.


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