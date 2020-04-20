​AKM inşaatında koronavirüse rağmen çalışmalar sürüyor AKM inşaatında koronavirüse rağmen çalışmalar sürüyor Yeni Atatürk Kültür Merkezi projesi kapsamında yapımına başlanan AKM binası yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen Taksim’de yükselmeye devam ediyor. Havadan görüntülenen alanda AKM’nin inşaatının büyük oranda tamamlandığı görünüyor.

Haber Merkezi 20 Nisan 2020, 12:35 İHA