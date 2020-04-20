Gündem AKM inşaatında koronavirüse rağmen çalışmalar sürüyor
İSTANBUL

​AKM inşaatında koronavirüse rağmen çalışmalar sürüyor

AKM inşaatında koronavirüse rağmen çalışmalar sürüyor

Yeni Atatürk Kültür Merkezi projesi kapsamında yapımına başlanan AKM binası yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen Taksim’de yükselmeye devam ediyor. Havadan görüntülenen alanda AKM’nin inşaatının büyük oranda tamamlandığı görünüyor.

Haber Merkezi İHA
Havadan görüntülenen alanda AKM’nin inşaatının büyük oranda tamamlandığı görünüyor.
Havadan görüntülenen alanda AKM’nin inşaatının büyük oranda tamamlandığı görünüyor.

10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni AKM inşaatında önemli bir noktaya gelindi. Projenin küre şeklindeki tasarımı ile en dikkat çeken noktası olan oditoryumun, çelik konstrüksiyonu tamamlandı.

Havadan görüntülenen alanda AKM’nin inşaatının büyük oranda tamamlandığı görünüyor.

İnşaatın 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması hedefleniyor

Opera salonu alarak kullanılacak oditoryumun net şekilde ortaya çıktığı gözlemlendi. Havadan çekilen görüntülerde çalışmaların sürdüğü de görülüyor.

Havadan görüntülenen alanda AKM’nin inşaatının büyük oranda tamamlandığı görünüyor.

Öte yandan koronavirüs önlemleri kapsamında çalışan sayısının yeniden düzenlendiği öğrenildi. Ayrıca inşaatın 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

​AKM inşaatında koronavirüse rağmen çalışmalar sürüyor
FOTOĞRAF 10
Title
​10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni AKM inşaatında önemli bir noktaya gelindi.
Title
Projenin küre şeklindeki tasarımı ile en dikkat çeken noktası olan oditoryumun, çelik konstrüksiyonu tamamlandı.
Title
Opera salonu alarak kullanılacak oditoryumun net şekilde ortaya çıktığı gözlemlendi.
Title
Havadan çekilen görüntülerde çalışmaların sürdüğü de görülüyor.
Title
Öte yandan koronavirüs önlemleri kapsamında çalışan sayısının yeniden düzenlendiği öğrenildi.
Title
Ayrıca inşaatın 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.
Title
Title
Title
Title
​AKM inşaatında koronavirüse rağmen çalışmalar sürüyor
Yeni Atatürk Kültür Merkezi projesi kapsamında yapımına başlanan AKM binası yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen Taksim'de yükselmeye devam ediyor. Havadan görüntülenen alanda AKM'nin inşaatının büyük oranda tamamlandığı görünüyor.
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