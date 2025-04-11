Bakan Fidan: Türkiye krizlerin tam kalbinde, gerilimlerin orta yerinde ama çözümün de merkezinde duran bir ülkedir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreninde konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreninde konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasındaki satır başları;
'BM Gazze konusunda sessiz kaldı'
'Mevcut düzen sorunlara çözüm üretemiyor'
'Adil ve kalıcı olmayan her düzen yıkılmaya mahkumdur'
'Türkiye çözümün merkezinde'
'Küresel dönüşüm yaşanıyor'
Ayrıntılar geliyor...
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