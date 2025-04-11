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Antalya önemli zirve: İlham Aliyev Ersin Tatar ile görüştü

Antalya önemli zirve: İlham Aliyev Ersin Tatar ile görüştü

11:0111/04/2025, Cuma
AA
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Ersin Tatar - İlham Aliyev.
Ersin Tatar - İlham Aliyev.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'da bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025) kapsamında Antalya'da bulunan Aliyev ve Tatar'ın ikili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.



Açıklamada, Tatar'ın Aliyev'e KKTC'ye gösterilen dayanışma, destek ve birkaç gün önce ADA Üniversitesi'nde düzenlenen uluslararası forumda yaptığı açıklamalar nedeniyle teşekkür ettiği belirtildi.

Görüşmede, çeşitli düzeylerde karşılıklı ziyaretlerin ve farklı alanlardaki işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.



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