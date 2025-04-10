Bakan Uraloğlu yenileme çalışmasının detaylarını paylaştı: Antalya Havalimanı'nın kapasitesi 82 milyona çıkıyor

Terminal genişletme çalışmalarında sona geldiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Mevcut 90 bin 143 metrekarelik dış hatlar terminalini 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekare olan iç hatlar terminalini ise 75 bin metrekareye çıkarıyoruz. Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkartıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nda gerçekleştirdikleri genişleme çalışmaları kapsamında 2 bin metrekarelik Devlet Konuk Evi’nin ve 5 bin metrekarelik DHMİ Hizmet Binası ve lojmanlarının da hizmete açıldığını hatırlatarak, "108 olan uçak park pozisyonu, yeni apron sahaları ile 176’ya çıkarıldı. Mevcut VIP Terminali 690 metrekareden 2 bin metrekareye, Genel Havacılık Terminali bin 200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye genişletildi." dedi.