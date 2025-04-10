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Bakan Uraloğlu yenileme çalışmasının detaylarını paylaştı: Antalya Havalimanı'nın kapasitesi 82 milyona çıkıyor

Bakan Uraloğlu yenileme çalışmasının detaylarını paylaştı: Antalya Havalimanı'nın kapasitesi 82 milyona çıkıyor

18:2110/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nda gerçekleştirdikleri genişleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nda gerçekleştirdikleri genişleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Antalya Havalimanı'nın kapasitesi yeni terminal binası ile 82 milyona çıkıyor. Antalya Havalimanı'nın yenilenmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören ile açılacağını belirterek, "Mevcut 90 bin 143 metrekarelik dış hatlar terminalini 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekare olan iç hatlar terminalini ise 75 bin metrekareye çıkarıyoruz. Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binalarının açılışını 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkartıyoruz." dedi.


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Bakan Uraloğlu yenileme çalışmasının detaylarını paylaştı: Antalya Havalimanı'nın kapasitesi 82 milyona çıkıyor
Ekonomi
10 Nisan, Perşembe

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binalarının açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yolcu kapasitesi 82 milyona çıkıyor

Terminal genişletme çalışmalarında sona geldiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Mevcut 90 bin 143 metrekarelik dış hatlar terminalini 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekare olan iç hatlar terminalini ise 75 bin metrekareye çıkarıyoruz. Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkartıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uçak park pozisyonu 176’ya çıktı

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nda gerçekleştirdikleri genişleme çalışmaları kapsamında 2 bin metrekarelik Devlet Konuk Evi’nin ve 5 bin metrekarelik DHMİ Hizmet Binası ve lojmanlarının da hizmete açıldığını hatırlatarak, "108 olan uçak park pozisyonu, yeni apron sahaları ile 176’ya çıkarıldı. Mevcut VIP Terminali 690 metrekareden 2 bin metrekareye, Genel Havacılık Terminali bin 200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye genişletildi." dedi.

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