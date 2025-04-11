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Krizlerin ortasında: Çözümün merkezinde

Krizlerin ortasında: Çözümün merkezinde

15:3511/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Hakan Fidan, Türkiye’nin çok kutuplu dünyada aktif ve adil diplomasiyle küresel çözüm arayışlarının öncüsü haline geldiğini söyledi.
Hakan Fidan, Türkiye’nin çok kutuplu dünyada aktif ve adil diplomasiyle küresel çözüm arayışlarının öncüsü haline geldiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Gazze’den Kafkaslar’a, Balkanlar’dan Afrika’ya uzanan geniş bir alanda barış, istikrar ve iş birliğinin savunucusu olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin krizlerin tam kalbinde, gerilimlerin orta yerinde ancak çözümün de merkezinde duran bir ülke olduğunu belirterek,
"Bugün Türkiye, Gazze için sesini yükselten, Ukrayna için barış çağrısı yapan, Suriye için istikrar ve yeniden imarı savunan, Kafkaslar'da, Balkanlar'da ve Afrika'da işbirliği inşa eden bir aktördür."
dedi.

"ADF, insanlığın ortak vicdanını temsil ediyor"

Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun resmi açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından foruma katılan yetkilileri selamladı ve konuklara "Antalya’ya hoş geldiniz." dedi.


ADF’nin yalnızca bir forum değil, insanlığın ortak vicdanını temsil eden bir fikir zemini olduğunu vurgulayan Fidan,
"Forum, ayrışan bir dünyada diyaloğun ve diplomasinin küresel merkezi haline gelmiştir."
ifadesini kullandı.

"ADF çok sesliliği ve ortak aklı esas alıyor"

Fidan, ADF'nin çok seslilik, kapsayıcılık ve ortak akıl ilkeleriyle kısa sürede uluslararası saygınlık kazandığını belirtti. Forumun bu yılki temasının “Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek” olduğunu hatırlatarak, 3 gün sürecek etkinlik boyunca adalet, güvenlik ve yönetişim krizlerine odaklanılacağını söyledi.

"Diplomasi masadan ibaret değil"

Yeni çağın diplomasisinin daha katmanlı ve dinamik olduğunu vurgulayan Fidan,
diplomasiyi sadece koridorlardan ve masalardan ibaret görmenin eksik olacağını söyledi. Siber saldırılar, dezenformasyon, yapay zeka tehditleri ve ticaret savaşları gibi yeni tehditlerin artık sadece güvenlik değil
, diplomasi meselesi de olduğunu kaydetti.

"21. yüzyılın ilk çeyreği büyük bir dönüşümle geçiyor"

Fidan, 21. yüzyılın ilk çeyreğinin büyük bir küresel dönüşümle şekillendiğine dikkat çekerek bu sürecin yalnızca güç dengelerinin değişmesi değil, toplumların da dönüşümüne neden olduğunu ifade etti. Yeni uluslararası düzenin çok kutuplu, katmanlı ve boyutlu olduğuna işaret etti.

"BM adalet beklentisini karşılayamıyor"

Birleşmiş Milletlerin mevcut haliyle uluslararası barış ve adalet beklentilerini karşılayamadığını vurgulayan Fidan,
"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gücün tarafını tutan bir düzeni temsil eder hale gelmiştir. En açık örneği Gazze'dir."
ifadelerini kullandı. Mevcut küresel sistemin meşruiyet krizine girdiğini dile getirdi.

"Hak değil, güç merkeze alındığında sistem yıkılır"

Fidan, uluslararası düzende güç değil, hak kavramının merkezde olması gerektiğinin altını çizdi. “Adil ve kalıcı temellere dayanmayan her düzen yıkılmaya mahkumdur.” dedi.

"Türkiye aktif ve bağımsız bir dış politika yürütüyor"

Türkiye’nin duruşunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şekillenen bağımsız ve proaktif dış politika vizyonundan kaynaklandığını belirten Fidan,
"Bu vizyonla haksızlık karşısında adaleti, eşitsizlik karşısında hakkaniyeti savunuyoruz."
dedi.

"Komşularımız tehdit değil, çözüm ortağıdır"

Fidan, bölgesel çatışmaların sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanmasının temel öncelik olduğunu belirterek, "Komşularımızı tehdit olarak değil, çözümlerin bir parçası olarak görüyoruz." dedi.

"Bölge ülkeleri kendi sorunlarını kendileri çözmelidir"

Türkiye'nin,
bölge ülkelerinin kendi sorunlarını dış müdahale olmadan çözmelerini
savunduğunu kaydeden Fidan, Türk hariciyesinin kapsayıcı ve çözüm odaklı yaklaşımıyla yeni ortaklıklar ve işbirliği platformları oluşturduğunu belirtti.

"Kemikleşmiş sorunlar çözülebilir"

Fidan, siyasi irade ve karşılıklı iyi niyetin olması durumunda kemikleşmiş sorunların zamanla çözülebileceğini belirterek, Antalya Diplomasi Forumu'nun farklı bakış açılarını bir araya getirerek bu sürece katkı sağlayacağına inandığını söyledi.



#Hakan Fidan
#Antalya Diplomasi Forumu
#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
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