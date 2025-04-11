Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Gazze’den Kafkaslar’a, Balkanlar’dan Afrika’ya uzanan geniş bir alanda barış, istikrar ve iş birliğinin savunucusu olduğunu vurguladı.
"ADF, insanlığın ortak vicdanını temsil ediyor"
Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun resmi açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından foruma katılan yetkilileri selamladı ve konuklara "Antalya’ya hoş geldiniz." dedi.
"ADF çok sesliliği ve ortak aklı esas alıyor"
Fidan, ADF'nin çok seslilik, kapsayıcılık ve ortak akıl ilkeleriyle kısa sürede uluslararası saygınlık kazandığını belirtti. Forumun bu yılki temasının “Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek” olduğunu hatırlatarak, 3 gün sürecek etkinlik boyunca adalet, güvenlik ve yönetişim krizlerine odaklanılacağını söyledi.
"Diplomasi masadan ibaret değil"
"21. yüzyılın ilk çeyreği büyük bir dönüşümle geçiyor"
Fidan, 21. yüzyılın ilk çeyreğinin büyük bir küresel dönüşümle şekillendiğine dikkat çekerek bu sürecin yalnızca güç dengelerinin değişmesi değil, toplumların da dönüşümüne neden olduğunu ifade etti. Yeni uluslararası düzenin çok kutuplu, katmanlı ve boyutlu olduğuna işaret etti.
"BM adalet beklentisini karşılayamıyor"
"Hak değil, güç merkeze alındığında sistem yıkılır"
Fidan, uluslararası düzende güç değil, hak kavramının merkezde olması gerektiğinin altını çizdi. “Adil ve kalıcı temellere dayanmayan her düzen yıkılmaya mahkumdur.” dedi.
"Türkiye aktif ve bağımsız bir dış politika yürütüyor"
"Komşularımız tehdit değil, çözüm ortağıdır"
Fidan, bölgesel çatışmaların sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanmasının temel öncelik olduğunu belirterek, "Komşularımızı tehdit olarak değil, çözümlerin bir parçası olarak görüyoruz." dedi.
"Bölge ülkeleri kendi sorunlarını kendileri çözmelidir"
"Kemikleşmiş sorunlar çözülebilir"
Fidan, siyasi irade ve karşılıklı iyi niyetin olması durumunda kemikleşmiş sorunların zamanla çözülebileceğini belirterek, Antalya Diplomasi Forumu'nun farklı bakış açılarını bir araya getirerek bu sürece katkı sağlayacağına inandığını söyledi.