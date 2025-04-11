Yeni çağın diplomasisinin daha katmanlı ve dinamik olduğunu vurgulayan Fidan,

diplomasiyi sadece koridorlardan ve masalardan ibaret görmenin eksik olacağını söyledi. Siber saldırılar, dezenformasyon, yapay zeka tehditleri ve ticaret savaşları gibi yeni tehditlerin artık sadece güvenlik değil