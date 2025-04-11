Antalya Diplomasi Forumu'nda liderler paneli düzenlendi

Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, TDT'nin orta koridora ilişkin kalkınmaya yönelik paylaşımları gerçekleştireceklerini belirterek, bu koridordan bahsedildiğinde coğrafyadan, kültürden, dijitalleşmeden, gümrük uyumlaştırma uygulamalarından, insanları ve ülkeleri birbirine bağlamaktan söz ettiklerini kaydetti. "Bizim, işbirliğini ortaya koyabilmek için çalışmamız gerekiyor." ifadesini kullanan Yıldırım, orta koridorun ekonomiyi canlandırdığını, bu yolun diğerlerine göre en kısa rota olduğuna dikkati çekti.

Seyahat süresinin kalkınma ve altyapı açısından ülkeler arası farklılıklardan kaynaklandığını belirten Yıldırım, "Bağlantılar çok önemli. Buradaki zincirde aslında güç en zayıf halkada diyebiliriz . Bizim altyapı, dijitalleşme ve uyumlaştırma anlamında buradaki boşluğu tamamlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Yıldırım, "Vakit nakittir." diyerek bu konuda TDT'nin gümrük formalitelerini uyumlaştırma, dijitalleştirme, veriye ulaşımı kolaylaştırma gibi hedefleri olduğunu sözlerine ekledi.





Doğrudan müzakere ve karşılıklı saygının önemi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, liderlerin ve Belçika'nın başkenti Brüksel'deki birçok aktörün ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin "şaşırtıcı" olduğunu düşünmesine kendisinin şaşırdığını dile getirdi.

Trump'ın başkan olmasının ardından ülkesini önceleyen politikalar izlemesinin beklenilir olduğunu kaydeden Szijjarto, bu konuda Avrupa Birliği'ne (AB) müzakere yapmaları çağrısında bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Szijjarto, otomotiv ithalatında Avrupa'nın ABD'ye yönelik tarifelerinde indirim yapmasını teklif ettiklerini, böylece görüşmeler için olumlu bir ortamın oluşacağını düşündüklerini belirterek, Avrupa Komisyonunun bu teklifi yapmamasını "büyük hata" olarak niteledi.

ABD'nin tarifeleri konusunda anlaşmaya varmayı umduklarını belirten Szijjarto, Trump'ın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la ilişkilerinin iyi olmasına yönelik soru üzerine, iktidarda oldukları süre boyunca Trump gibi ülkelerini önceleyen politikalar izlediklerini anlattı. Szijjarto, "Biz, Trump'tan önce Trump'tık." dedi.

Szijjarto, farklı görüşlerdeki tarafların karşılıklı saygı çerçevesinde diyaloğunun önemine dikkati çekerek "Doğrudan müzakere, iletişim kanallarının açık tutulması, karşılıklı saygıyla ilerlememizi sağlayacak tek yön." ifadesini kullandı.





"Bağlantısallık meselesi içinde tetikleyici şey rekabet olmamalı"

KEİ Genel Sekreteri Comanescu da son dönemlerde görülen çatışmalar, Kovid-19 salgını ve "ticaret savaşı" gibi kavramların küreselleşme ve ayrışmayla başladığını belirtti. Comanescu, "Farklı adlandırılıyorlar ancak bağlamda mesele dış dünyaya nasıl daha az bağımlı olacağımızla ilgili. Özetinde bu doğru bir analiz değil. Küreselleşme hiçbir zaman bence yok olmayacak, devam edecek ve hatta daha da güçlenecek. Karşılıklı bağımlılıklar iyice güçlenecek." diye konuştu.

Dijitalleşmeyle birlikte devreye giren iletişim teknolojilerinin ülkeleri ve kişileri "daha bağlı hale getirdiğini" söyleyen Comanescu, bağlantısallığın güçlendirilmesine yönelik inisiyatiflere ilişkin, "Bağlantısallık meselesi içinde tetikleyici şey rekabet olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Comanescu, "Ülkeler aktörler birbirlerine düşman olsalar bile diyalog, işbirliği ve bağlantısallık için kanalların açık tutulmaya devam edilmesi çok önemli diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Dijitalleşme ekonomik verimliliğe, sürdürülebilir büyümeye ulaşmanın temel aracıdır"

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Geldimyradov, bağlantısallık, dijitalleşme ve kalkınma gibi konuların tüm dünya için öncelikli meseleler olduğunu vurgulayarak, "Bu unsurlar yalnızca küresel değişimlerin yönünü belirlemekle kalmayıp aynı zamanda tüm ülkelerin ortak refahı sağlamak için etkili işbirliği yapmalarını gerektirmektedir." dedi.

"Dijitalleşme 21. yüzyılda ekonomik verimliliğe, sosyal erişebilirliğe, sürdürülebilir büyümeye ulaşmanın temel aracıdır." değerlendirmesinde bulunan Geldimyradov, Türkmenistan'ın bu konuda yürüttüğü çalışmaları anlattı. Geldimyradov, kalkınma konusunda Türkmenistan'ın uluslararası stratejisinin çağdaş dünyanın acil sorunlarının çözümüne katılımı temel aldığını aktararak, enerji, temiz su ve havaya erişimi sağlamak için güvenli ve eşit yolların oluşturulmasının gerektiğini vurguladı.





Kaynakların verimli kullanımı ve atıkların en aza indirilmesine odaklanılması gerektiğini kaydeden Geldimyradov, "Bu alandaki ortak çabalar, çağdaş dünyanın zorluklarına uyum sağlayabilecek sürdürülebilir bir ekonomik sistemin oluşturulmasına yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.







