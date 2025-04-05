Dünyanın gözü Türkiye'de olacak: Dördüncü Antalya Diploması Forumu'na 140'tan fazla ülke katılacak

Ticaret savaşları, çatışmalar ve küresel krizlerle dünya, büyük bir sınavdan geçerken ve mevcut uluslararası düzenin bu zorluklara çözüm üretme kapasitesi giderek azalırken, Türkiye diyalog yolunu yeniden açmayı hedefliyor. 11-13 Nisan tarihlerinde Antalya'da gerçekleşecek Diplomasi Forumu'nda, dünyanın dört bir yanından siyasiler, diplomatlar, akademisyenler, gazeteciler ve öğrenciler bir araya gelecek.





"Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek"





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın inisiyatifiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu'nun teması, "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" olarak belirlendi. Bu çerçevede diplomasinin gidişatı nasıl değiştirebileceği ve ayrışan bir dünyada birlikte harekete geçmek için ortak bir zemin bulunmasında nasıl yol gösterebileceği ele alınacak.





140'tan fazla ülke katılacak: İsrail yok





Dışişleri Bakanlığı kaynaklarınca İsrail’e davet gönderilmediği belirtilen foruma 140'ı aşkın ülkeden 20'ye yakın devlet/hükümet başkanı, 60 kadar dışişleri bakanı, 60'dan fazla uluslararası örgüt temsilcisi katılacak.









Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Macaristan Başbakanı Orban, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El-Burhan, Libya Başbakanı Dibeybe, Filistin Başbakanı Mustafa, İngiltere Devlet Bakanı Doughty, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Taha o isimlerden sadece birkaçı. 150 akademisyen, 400 öğrenci ve 1000 kadar gazeteciyle birlikte toplamda 5 bine yakın konuğun katılacağı forum, 11 Nisan Cuma günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.





Küresel meseleler ele alınacak





Farklı formatlardaki elliden fazla oturumda, Orta Doğu'dan Asya-Pasifik'e Afrika'dan Latin Amerika'ya farklı coğrafyaları ilgilendiren konular ile iklim değişikliğinden teröre, gıda güvenliğinden uzay diplomasisine pek çok küresel mesele ele alınacak.









Forum marjında çok sayıda ikili ve geniş katılımlı görüşmeler yapması planlanan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, öğrencilerle de bir araya gelecek.





Önceki yıllarda olduğu gibi kültürel etkinlikler de forumda geniş yer tutacak. Antalya Senfoni Orkestrası konser verecek. Diplomasi tüneli ile de konuklar bir kez daha tarihi yolculuğa çıkma fırsatı bulacak.











