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Türkiye'nin adımları İsrail'i korkutuyor: 'İslam dünyasının lideri'

Türkiye'nin adımları İsrail'i korkutuyor: 'İslam dünyasının lideri'

Furkan Erten
Furkan Erten
09:375/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Suriye devriminin ardından gerçekleşen etkinliklerde Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla kutlama yapmıştı.
Suriye devriminin ardından gerçekleşen etkinliklerde Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla kutlama yapmıştı.

“Suriye'de Türkiye'nin hamleleri derin etki yaratıyor ve bu hamleler İsrail’de kaygı oluşturuyor.” Bu cümle İsrail’deki araştırma merkezi ALMA’daki makaleye ait. ALMA’nın raporlarında buna benzer ifadelere çok sık rastlanıyor çünkü araştırma merkezi Türkiye’nin adımlarını çok yakından takip ediyor.


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Türkiye'nin adımları İsrail'i korkutuyor: 'İslam dünyasının lideri'
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05 Nisan, Cumartesi

Suriye devriminin gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra, 2 Ocak 2025 tarihinde ALMA’da bir makale yayınlandı. Yaakov Lapin ve Tal Beeri isimli araştırmacılar makalelerinde, Türkiye’nin Suriye’deki etkisini artırdığına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın neo-Osmanlı söyleminde bulunduğu aktarıldı ve “Türkiye'nin Suriye'deki üç temel stratejik hedefi nelerdir?” başlığıyla bazı maddeler sıralandı. İsrail’e göre Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden canlandırma vizyonu taşıyor.


#Suriye
#Türkiye
#İsrail
#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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