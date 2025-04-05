Türkiye'nin adımları İsrail'i korkutuyor: 'İslam dünyasının lideri'

Suriye devriminin gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra, 2 Ocak 2025 tarihinde ALMA’da bir makale yayınlandı. Yaakov Lapin ve Tal Beeri isimli araştırmacılar makalelerinde, Türkiye’nin Suriye’deki etkisini artırdığına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın neo-Osmanlı söyleminde bulunduğu aktarıldı ve “Türkiye'nin Suriye'deki üç temel stratejik hedefi nelerdir?” başlığıyla bazı maddeler sıralandı. İsrail’e göre Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden canlandırma vizyonu taşıyor.