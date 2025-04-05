ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk Vermont'ta yargılanacak

ABD'de Filistin'e verdiği destek nedeniyle gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün Vermont eyaletinde yargılanmasına karar verildi. Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, tarafların sunduğu dilekçeleri inceledikten sonra, Öztürk'ün yargılanması için en uygun yerin, gözaltına alındığı ve ilk işlemlerin yapıldığı Vermont olduğunu belirtti. Öztürk'ün bir süre bu eyalette tutulduğunu da karara gerekçe olarak gösterdi.

Gözaltındayken astım krizi geçirdi

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ayanna Pressley, Rümeysa Öztürk'ün, gözaltında 'üç kez astım krizi geçirdiğini' ifade etti. Pressley açıklamasında, "Rümeysa Öztürk, gözaltındayken üç ayrı astım krizi geçirdi. Gerekli astım ilaçlarını almadı; bu, tıbbi bakıma ilişkin temel hakkının ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararından dakikalar önce yeri değiştirilmişti

Hükümetin mahkemeye sunduğu resmi zaman çizelgesi, ICE'nin operasyonunun büyük hassasiyetle zamanlandığını gösterdi. Yerel saatle 17.15'te Öztürk, Somerville'deki evinin yakınlarında gözaltına alındı. 17.49'da ICE gözetiminde yola çıkıldı. 22.01'de Öztürk'ün avukatlarından Mahsa Khanbabai, Boston Bölge Mahkemesi'ne acil dilekçe sundu. 22.28'de ICE, Öztürk'ü Vermont'a taşıdı. 22.55'de Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Indira Talwani, Öztürk'ün Massachusetts'te kalmasını talep eden kararını verdi. Ertesi sabah 05.31'de Vermont'tan Louisiana'ya uçuş gerçekleştirildi. 14.35'te Louisiana, Alexandria'ya iniş yapıldı. Öztürk daha sonra Basile'deki göçmenlik merkezine tutuklu olarak sevk edildi.

Ne olmuştu?

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart'ta yerel saatle 17.15 sıralarında Boston kentinde evinin yakınlarında ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alınmıştı. Fulbright bursu alan ve doktora eğitiminin son yılında olduğu öğrenilen Öztürk, arkadaşlarıyla iftara gitmek için evinden çıktığı sırada ajanlar tarafından durdurulmuş, etrafının bir anda yüzleri kapalı 6 sivil ICE görevlisi tarafından sarılmıştı. Öztürk, itirazlarına rağmen yaklaşık 2 dakika sonra kelepçelenerek SUV bir araca bindirilmişti.

Türk öğrenci Rümeysa Öztürk Amerika’da yüzleri maskeli Gümrük Muhafaza Ajanları tarafından gözaltına alındı.

Öztürk'ün vizesi iptal kararını ABD'li federal yargıç kararı durdurmuştu

Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk aynı zamanda ABD'nin en prestijli burs programı olan Fulbright bursiyeriydi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti. ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti. Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını belirtmişti.







