|
Gündem

Bakan Fidan: Türkiye'nin gönüllü iş birliği modelini gördüler bunu Afrika'da uygulamayı sürdürüyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, ''Afrika'da görmek istemediğimiz sahneler yaşanıyor. Türkiye olarak son 20 yıldır, Afrika açılımını çok boyutlu olarak devam ettirmekteyiz. Türkiye'nin sömürü gibi bir amacı olmadığı görülüyor. İşbirliğimiz giderek artıyor'' ifadelerini kullandı. Attaf, ''Türkiye ile ilişkilerimiz büyük bir atılım içerisinde. 3 yıl içinde önemli mesafeler kat ettik. Bu daha önce gerçekleşmemişti. İlişkilerimiz her zaman ileriye doğru ilerlemektedir'' açıklamasında bulundu.

13:34 . 7/09/2023 Perşembe
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Sayın bakanın da ifade ettiği darbe nedeni ile son yıllarda Afrika'da görmek istemediğimiz sahneler var. Bunların 2 ana nedeni var.


Afrika'da sonradan bağımsızlığını kazanmış ülkelerin devletleşme ile ilgili problemleri ve buna bağlı krizlerle sorunların çıktığını görüyoruz.


Terörle mücadele gibi konuların ortaya çıkması siyasal sistemlerin oturması ile ilgili konular. İkinci ana neden dış müdahale.


Bir takım emperyal güçlerin Afrika ülkeleri ile ilgili politikalar, tercih ettiği usuller. Bunların detayına girmeyeceğim. Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz.


Türkiye olarak son 20 yıldır, Afrika açılımını çok boyutlu olarak devam ettirmekteyiz. Büyükelçilik sayımız 46'ya ulaşmış durumda.


Türkiye'nin sömürü gibi bir amacı olmadığı görülüyor. İşbirliklerimiz giderek artmakta. Bu yönde çalışmalara devam edeceğiz.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Zengin bir çalışma programı içerisindeyiz. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildim. Kendisine devlet başkanımızın mesajını ilettim. Kendisinden değerli analizlerini dinledim.


Türkiye ile ilişkilerimiz büyük bir atılım içerisinde. 3 yıl içinde önemli mesafeler kat ettik. Bu daha önce gerçekleşmemişti. İlişkilerimiz her zaman ileriye doğru ilerlemektedir. Her iki ülkenin lideri de bize görevler vermekte, bu çerçevede Cezayir Türkiye'nin Afrika'daki ikinci büyük ticaret ortağıdır. 6 milyar dolarlık kardeş Türkiye'nin yatırımlarını görebiliyoruz.



#Hakan Fidan
#Türkiye
#Cezayir
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fransa - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?