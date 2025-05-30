Bakan Fidan Ukrayna'da: İstanbul görüşmesi Erdoğan'ın ev sahipliğinde taçlanabilir

Bakan Fidan Ukrayna'da
Ukrayna'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşına dair "Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız. Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.
Baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Bakan Fidan ve mevkidaşı basın toplantısı düzenledi.
Ukrayna'da temaslarda bulunan Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde;
İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler diplomatik çözüm arayışlarına yeni bir boyut kazandırdı. Ateşkes ve barış için beklentiler arttı. İstanbul görüşmelerini yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. İstanbul'da varılan takas mutabakatının süratli şekilde tamamlanması müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladı.
"Rusya 2 Haziran'da hazır"
"Rusya 2 Haziran'da hazır"
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız. Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz. Rusya 2 Haziran'da hazır.
Türkiye açısından diyalog yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ivedilikle ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi tek yoldur. Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz.
Biz müzakerelerin nerede gerçekleştirildiğinden ziyade savaşın yol açtığı yıkımın ve insani trajedinin sonlandırılmasına odaklanıyoruz.
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