Bakan Fidan Ukrayna'da: İstanbul görüşmesi Erdoğan'ın ev sahipliğinde taçlanabilir

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız. Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz. Rusya 2 Haziran'da hazır.