Bakan Fidan'dan Filistin mesajı: 'Filistinli ve Müslüman kimliğini' korumaktan başka bir alternatif yok

Bunun için öncelikle "Filistin'in Filistinli ve Müslüman kimliğini korumaktan" başka bir alternatif olmadığını vurgulayan Fidan, ikinci olarak Gazze'nin Filistin toprağı olduğu ve öyle kalacağı yönünde dünyaya kararlı bir mesaj göndermeleri gerektiğinin altını çizdi.