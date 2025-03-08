Bakan Fidan'dan Filistin mesajı: 'Filistinli ve Müslüman kimliğini' korumaktan başka bir alternatif yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistinlilerin yerlerinden edilmesine ve topraklarına el konulmasına ilişkin planların "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, "Batı Şeria'nın ilhakını isteyen İsrailli aşırılık yanlılarının çağrılarını boşa çıkarmalıyız. Benzer şekilde, İsrail'in Harem-i Şerif'teki tarihi ve siyasi statükoyu değiştirmesine de izin veremeyiz. Türkiye olarak Kahire'de kabul edilen planı destekliyoruz" ifadesini kullandı. "Filistin'in Filistinli ve Müslüman kimliğini korumaktan" başka bir alternatif olmadığını vurgulayan Bakan Fidan, ikinci olarak Gazze'nin Filistin toprağı olduğu ve öyle kalacağı yönünde dünyaya kararlı bir mesaj göndermeleri gerektiğinin altını çizdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda hitapta bulundu.
Bunun için öncelikle "Filistin'in Filistinli ve Müslüman kimliğini korumaktan" başka bir alternatif olmadığını vurgulayan Fidan, ikinci olarak Gazze'nin Filistin toprağı olduğu ve öyle kalacağı yönünde dünyaya kararlı bir mesaj göndermeleri gerektiğinin altını çizdi.
"Batı Şeria'nın ilhakını isteyenlerin çağrıları boşa çıkarılmalı"
Batı Şeria'da artan İsrail işgalinin de ciddi anlamda endişe verici olduğuna dikkati çeken Fidan, şunları ifade etti:
Merkezi yönetimin tam kontrolü ve toprak bütünlüğü temelinde istikrar ve güvenliğin sağlanmasının öncelik olmaya devam ettiğini vurgulayan Fidan, Suriye'nin bölgesel ve uluslararası sahnede hak ettiği yeri yeniden kazanması için birlikte çaba harcamaları gerektiğini kaydetti.
Fidan, Suriye'nin İİT'e bugün yeniden üye olarak kabul edilmesi kararını da büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.