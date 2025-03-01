Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'da ateşkes çağrısı: 'Türkiye her türlü katkıyı sağlamaya hazır'

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sudan’daki çatışmanın yoğunlaşarak devam etmesinden ve giderek kötüleşen insani durumdan derin üzüntü duyuyoruz. Daha fazla kan dökülmemesi için taraflara bir kez daha

ateşkes ve barış çağrısında bulunuyoruz.

Sudan’ın birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına zarar verecek adımlardan imtina edilmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye, dost ve kardeş Sudan’da anlaşmazlığın bir an önce sona ermesi ve ülkede

barış, güvenlik ve istikrarın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.