Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'da ateşkes çağrısı: 'Türkiye her türlü katkıyı sağlamaya hazır'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Sudan'da giderek kötüleşen insani durumdan üzüntü duyulduğunu, ateşkesin bir an önce tesis edilmesi gerektiğini ve Türkiye'nin barış, güvenlik ve istikrarın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sudan’daki çatışmanın yoğunlaşarak devam etmesinden ve giderek kötüleşen insani durumdan derin üzüntü duyuyoruz. Daha fazla kan dökülmemesi için taraflara bir kez daha
ateşkes ve barış çağrısında bulunuyoruz.
Sudan’ın birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına zarar verecek adımlardan imtina edilmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye, dost ve kardeş Sudan’da anlaşmazlığın bir an önce sona ermesi ve ülkede
barış, güvenlik ve istikrarın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.
"
#Sudan
#Dışişleri Bakanlığı
#Hakan Fidan
#Öncü Keçeli