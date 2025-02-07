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Sudan ordusu Hartum'da ilerliyor

Sudan ordusu Hartum'da ilerliyor

04:007/02/2025, Cuma
G: 7/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv.

Sudan ordusu, 24 Ocak'ta Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), başkent Hartum'daki Genelkurmay Başkanlığı kompleksine yönelik 1,5 yıldır sürdürdüğü kuşatmayı kırarak HDK militanlarını püskürtmesinin ardından ilerleyişini sürdürüyor.

Ordu güçlerinin Hartum'un merkezine yakın El-Rumeyla ve Sanayi bölgesinde de kontrolü sağladığı bildirildi. Öte yandan, 29 Ocak'ta Hartum'un güneyi ile kuzeyini bağlayan Mavi Nil Nehri üzerindeki MK Nemer Köprüsü'nü ele geçiren ordu güçleri, bu kez kentin doğu ve batısını bağlayan Nil'in ana yatağı üzerindeki stratejik Soba Köprüsü'ne yaklaştı.



#Sudan
#Politika
#Hartum

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