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Sudan’da askeri uçak eve düştü: 46 kişi yaşamını yitirdi

Sudan’da askeri uçak eve düştü: 46 kişi yaşamını yitirdi

04:0027/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
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Sudan'ın başkenti Hartum'un batısındaki Umdurman bölgesinde askeri uçağın bir eve düşmesi sonucu 46 kişi hayatını kaybetti.

Sudan resmi haber ajansının yayınladığı haberine göre, Hartum eyaleti hükümeti, önceki gün Umdurman'da bir eve Antonov tipi askeri uçağın düşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, kazada asker ve sivillerden 46 kişinin öldüğü belirtildi. Açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılırken yaralıların en-Nev Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi. Açıklamada, uçak kazasından etkilenen evlerin enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı. Sudan ordusu, önceki gün Umdurman bölgesindeki Vadi Seyyidna askeri üssünden kalkan askeri uçağın düşmesi sonucu sivil ve askerlerden hayatını kaybedenlerin olduğunu bildirmişti. Ölenler arasında Hartum'daki üst düzey komutanlardan Tümgeneral Bahr Ahmed'in de

olduğu bildirildi.



#Sudan
#Hartum
#Kaza

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