Bakan Fidan'dan İletişim Zirvesi'nde önemli açıklamalar: Terörizme karşı uluslararası iş birliği şart

DEAŞ'la mücadele adı altında PKK ve uzantısı YPG'ye başta ABD olmak üzere müttefiklerimizin verdiği desteğin büyük bir stratejik hata olduğunu her zaman dile getirdik. Milli güvenliğimizi tehdit eden her adımı atacağız her önlemi de alacağız.