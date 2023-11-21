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Bakan Hakan Fidan'dan Gazze için Avrupa seferi: Londra ve Paris'e gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında kendisine verilen görev kapsamında, yarın Gazze gündemiyle Londra ve Paris'te temaslarda bulunacak.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:07 - 21/11/2023 Salı
Güncelleme: 21:35 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze için İngiltere ve Fransa ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze için İngiltere ve Fransa ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik görüşmeler yapmak üzere Londra ve Paris’i ziyaret edecek.

"İİT'de dışişleri bakanlarına verilen görev kapsamında..."

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,
"11 Kasım 2023 tarihinde Riyad’da Gazze gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanlarını, savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunulmasıyla görevlendirmişti. Sayın Bakanımız, söz konusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslarda bulunmak üzere 22 Kasım 2023 tarihinde Londra’yı ve Paris’i ziyaret edecektir"
denildi.





#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanı
#Londra
#Paris
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